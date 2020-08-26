12 самых интересных новостей из мира кино за лето 2020 года

Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок сиквелов «Аватара»





01.06.2020

Официально границы по-прежнему закрыты из-за пандемии, но съемочной группе «Аватара» разрешили проезд благодаря специальному правилу для иностранцев, представляющих для страны «значительную экономическую ценность».

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они будут вынуждены покинуть родной дом и отправиться исследовать разные уголки Пандоры.

Сериал «Чики» показал самый успешный старт для видеосервиса more.tv





11.06.2020

Согласно информации онлайн-кинотеатра more.tv, сериал «Чики» показал самый успешный старт в истории видеосервиса. Точные цифры не называются, но утверждается, что сериал побил рекорды по просмотрам. «Чики» также возглавили топ самых популярных проектов по запросам на «КиноПоиске» и независимый рейтинг портала Filmpro по популярности сериалов в интернете.

Трейлер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»: Борьба за выживание во время зомби-апокалипсиса





16.06.2020

Действие сиквела разворачивается спустя четыре года после начала зомби-апокалипсиса и показывает, как люди справляются с необходимостью каждый день сражаться за выживание.

Когда зомби-вирус впервые дал о себе знать, Южную Корею полностью изолировали от мира. Некогда процветающая страна опустела, и лишь горстки оставшихся вынуждены каждый день сражаться за выживание, избегая встречи с полчищами живых мертвецов. Четыре года спустя в мир нежити должен вернуться военный Чон-сок, сумевший до этого выбраться из страны. В составе спецотряда ему предстоит выполнить особую миссию, но столкновение с выжившими рушит все планы.

Вышел новый трейлер боевика «King's man: Начало»





21.06.2020

На этот раз действие разворачивается во время Первой Мировой войны, когда некие таинственные силы хотели заполучить контроль над миром.

Главный герой новой картины — Конрад, молодой и целеустремленный сын герцога Оксфордского, желающий помочь миру и служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает Конраду о независимой шпионской организации King’s man, члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба. Так Конрад оказывается втянут в мир секретов и смерти.

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность» — многосерийной версии драмы Клима Шипенко





23.06.2020

Для сериала создатели картины перемонтировали отснятый материал, добавив сюжетные линии и сцены, вырезанные из полнометражной версии из-за хронометража. Экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского «Текст» рассказывает историю Ильи Горюнова, отсидевшего семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что к прежней жизни вернуться уже не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить офицеру ФСКН, который отправил его в тюрьму.

«Союзмультфильм» начал работу над мультсериалом о медвежонке Умке





22.07.2020

«Умка» — один из проектов «Союзмультфильма», отметивших в 2019 году 50-летие. Юбилей также праздновали «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Винни Пух» и «Бременские музыканты». В ноябре стало известно, что «Союзмультфильм» планирует в будущем выпустить 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!». В 2018 году студия перезапустила «Троих из Простоквашино», вернув на экраны Дядю Федора, пса Шарика и кота Матроскина.

«Довод» выйдет 26 августа на международном рынке. В России — 10 сентября





27.07.2020

Тогда же он появится в кинотеатрах Казахстана и Азербайджана. Дата релиза в Китае по-прежнему неизвестна. Ранее местные власти запретили прокат фильмов, хронометраж которых превышает два часа. Продолжительность «Довода» — 2 часа 29 минут.

«Эмми-2020»: Номинанты 72-й церемонии





28.07.2020

Лидером среди компаний стал Netflix — проекты стриминг-сервиса упомянуты в 160 категориях. На втором месте — HBO, получивший в сумме 107 номинаций. Среди сериалов больше всего номинаций досталось «Хранителям» (26 категорий). После них идут «Удивительная миссис Мейзел» (20), «Озарк» (18), «Наследники» (18), «Мандалорец» (15), «Субботним вечером в прямом эфире» (15), «Шиттс Крик» (15), «Корона» (13), «Голливуд» (12), «Мир Дикого Запада» (11) и другие проекты.

«Мулан» выйдет 4 сентября на Disney+ и в некоторых кинотеатрах

05.08.2020

Disney объявил, как будет прокатывать фэнтези «Мулан». С 4 сентября лента Ники Каро появится в онлайн-кинотеатре Disney+, где ее смогут посмотреть жители США, Канады, Новой Зеландии, Австралии и многих стран Восточной Европы. Фильм будет доступен по цене 29,99 доллара. В этот же день «Мулан» выйдет в традиционный прокат в тех странах, где Disney+ еще не запустился.

Диана против Гепарды: новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»





22.08.2020

Сюжет «Чудо-женщина: 1984» вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда, мечтающего вознестись до настоящего божества. С помощью доктора Барбары Энн Минервы, специалистки по древней истории, Лорд надеется отыскать магический артефакт, который подарит ему безграничную силу. Находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в кровожадную и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Финальный трейлер «Довода»: шпионские игры под музыку Трэвиса Скотта





22.08.2020

Warner Bros. выпустили финальный трейлер «Довода» Кристофера Нолана. В ролике показано много новых кадров, а фоном играет песня Трэвиса Скотта The Plan, записанная специально для фильма.

«Довод» рассказывает о новой эпохе международного шпионажа. Главный герой становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен спасти человечество от неминуемой гибели.

Тимур Бекмамбетов возглавил топ-50 главных кинопродюсеров России





24.08.2020

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» составило рейтинг 50 главных продюсеров российской киноиндустрии. Первое вместе в списке занял Тимур Бекмамбетов, продюсер фильмов «Уроки фарси», «Поиск», «Время первых». На второй позиции расположился Антон Златопольский, генеральный директор канала «Россия 1», а замыкает тройку лидеров совладелец прокатной компании «Наше кино» Сергей Сельянов.

Источник: kinopoisk.ru