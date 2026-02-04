Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
11-predpriyatiy-i-kompaniy-v-karagande-gde-stoit-rabotat-i-stroit-kar-eru
logo
11 предприятий и компаний в Караганде, где стоит работать и строить карьеру
Центральная Азия

Вчера в 13:00

11 предприятий и компаний в Караганде, где стоит работать и строить карьеру

Рассказываем о 11 популярных предприятиях и компаниях в Караганде, где можно найти работу — от производственных заводов до банков.



«Казахмыс»


Крупный холдинг в сфере горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. В Караганде и области функционирует девять промышленных объектов, на которых открыты вакансии рабочих профессий, инженеров и других технических специалистов.



КТЖ


В Карагандинской области работает отделение, связанное как с грузовыми, так и с пассажирскими перевозками. В данном отделении всегда открыты вакансии — от инженеров-технологов до специалистов по социально-трудовым отношениям.



Eurasian Foods


Ведущий холдинг пищевой промышленности с крупным производством в Караганде. Предлагают трудоустройство менеджерам по логистике, мерчендайзерам, инженерам по технике безопасности, менеджерам по подбору персонала и инженерам в технический отдел.



Qarmet


Крупнейшее сталелитейное и горнодобывающее предприятие в Казахстане, обеспечивающее множество рабочих мест в Караганде и Карагандинской области. На предприятиях открыты вакансии не только для технических специалистов — инженеров по снабжению, геологов, инженеры-энергетики, но и для аналитиков данных, переводчиков, юристов и многих других.



Eurasian Resources Group


Один из крупнейших работодателей в Казахстане. Здесь молодым специалистам предлагают отличные возможности для роста. В Караганде и области на разных предприятиях открыты такие вакансии как лаборант химического отдела, горнорабочий, IT-специалист и другие.



Central Asia Cement


Одно из первых предприятий цементной промышленности в Казахстане. В Central Asia Cement начать или продолжить свою карьеру могут инженеры-экологи, инженеры-технологи, инженеры-энергетики, а также бухгалтеры и переводчики.



«Жилой фонд»


Строительная компания — один из лидирующих застройщиков в области, где открыты вакансии для инженеров контроля качества, руководителей проектов, начальников строительных участков, бухгалтеров, водителей специального транспорта и даже графических дизайнеров.



Kaspi.kz


Крупнейший финтех-банк с широкой экосистемой цифровых сервисов: банкинг, онлайн-платежи, маркетплейс. В Караганде открыты позиции для специалистов по продажам и менеджеров по развитию.



Halyk Bank


Один из ведущих банков Казахстана по активам и филиальной сети. Предлагает вакансии для банковских специалистов, менеджеров по продажам и работе с корпоративными клиентами, а также для IT-специалистов.



«Акнар»


Пищевое производство, где изготавливают куриную продукцию и полуфабрикаты. Здесь регулярно открываются вакансии для технических специалистов в цеха.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #караганда #работа #гдеработать #карьера
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где позавтракать в Ашхабаде: 7 лучших мест
Где позавтракать в Ашхабаде: 7 лучших мест
8 мест для шопинга в Павлодаре: куда сходить за покупками
8 мест для шопинга в Павлодаре: куда сходить за покупками
Где шопиться в Актау: 8 лучших торговых центров города
Где шопиться в Актау: 8 лучших торговых центров города
Где спастись от жары в Павлодаре: лучшие открытые бассейны города
Где спастись от жары в Павлодаре: лучшие открытые бассейны города
Где отметить важное событие в Ашхабаде: лучшие банкетные залы для празднования
Где отметить важное событие в Ашхабаде: лучшие банкетные залы для празднования