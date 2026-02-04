11 предприятий и компаний в Караганде, где стоит работать и строить карьеру

Рассказываем о 11 популярных предприятиях и компаниях в Караганде, где можно найти работу — от производственных заводов до банков.

«Казахмыс»

Крупный холдинг в сфере горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. В Караганде и области функционирует девять промышленных объектов, на которых открыты вакансии рабочих профессий, инженеров и других технических специалистов.

КТЖ

В Карагандинской области работает отделение, связанное как с грузовыми, так и с пассажирскими перевозками. В данном отделении всегда открыты вакансии — от инженеров-технологов до специалистов по социально-трудовым отношениям.

Eurasian Foods

Ведущий холдинг пищевой промышленности с крупным производством в Караганде. Предлагают трудоустройство менеджерам по логистике, мерчендайзерам, инженерам по технике безопасности, менеджерам по подбору персонала и инженерам в технический отдел.

Qarmet

Крупнейшее сталелитейное и горнодобывающее предприятие в Казахстане, обеспечивающее множество рабочих мест в Караганде и Карагандинской области. На предприятиях открыты вакансии не только для технических специалистов — инженеров по снабжению, геологов, инженеры-энергетики, но и для аналитиков данных, переводчиков, юристов и многих других.

Eurasian Resources Group

Один из крупнейших работодателей в Казахстане. Здесь молодым специалистам предлагают отличные возможности для роста. В Караганде и области на разных предприятиях открыты такие вакансии как лаборант химического отдела, горнорабочий, IT-специалист и другие.

Central Asia Cement

Одно из первых предприятий цементной промышленности в Казахстане. В Central Asia Cement начать или продолжить свою карьеру могут инженеры-экологи, инженеры-технологи, инженеры-энергетики, а также бухгалтеры и переводчики.

«Жилой фонд»

Строительная компания — один из лидирующих застройщиков в области, где открыты вакансии для инженеров контроля качества, руководителей проектов, начальников строительных участков, бухгалтеров, водителей специального транспорта и даже графических дизайнеров.

Kaspi.kz

Крупнейший финтех-банк с широкой экосистемой цифровых сервисов: банкинг, онлайн-платежи, маркетплейс. В Караганде открыты позиции для специалистов по продажам и менеджеров по развитию.

Halyk Bank





Один из ведущих банков Казахстана по активам и филиальной сети. Предлагает вакансии для банковских специалистов, менеджеров по продажам и работе с корпоративными клиентами, а также для IT-специалистов.

«Акнар»

Пищевое производство, где изготавливают куриную продукцию и полуфабрикаты. Здесь регулярно открываются вакансии для технических специалистов в цеха.