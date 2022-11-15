11 ноября в этно-комплексе «Дасмия» прошел региональный форум «Зеленая Экономика-2022»

Форум «Зеленая Экономика-2022» посвящен вопросам развития зеленой экономики в Центральной Азии.

В рамках форума были рассмотрены такие темы, как:

— тенденция развития электротранспорта

— развитие устойчивого туризма

— развитие устойчивого финансирования.

Главные задачи форума — налаживание и повышение потенциала деловых связей, обмен опытом и выработка единых позиций по продвижению региона Центральной Азии в качестве устойчивой площадки по развитию зеленой экономики на глобальном уровне.

В рамках форума прошли пленарных сессии на темы:

— тенденция развития зеленого транспорта в Центральной Азии

— развитие устойчивого туризма в Центральной Азии

— развитие устойчивого финансирования в Центральной Азии.

Мероприятие проводится Бизнес Ассоциацией «ЖИА», Союзом Банков Кыргызстана, Кыргызской Ассоциацией Туристических Операторов при координации с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и в сотрудничестве с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Инициативой агентств ООН Партнерские действия для зеленой экономики, Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, инвестиционным бизнес акселератором Accelerate Prosperity, в рамках проекта АР ASIA, софинансируемого Европейским Союзом и Фондом Ага-Хана.