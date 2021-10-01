10 вакансий для инженеров в сфере строительства, телекоммуникаций и проектирования

Ведущий инженер по сервисам в «Казахтелеком»
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— проводить расследование и устранение повреждений на цифровой магистральной первичной и внутризоновой сетях в зоне ответственности СТЭ г.Нур-Султан
— участвовать в проведении плановых и внеплановых ремонтно-настроечных и ремонтно-восстановительных работ
— участвовать в монтажно-настроечных работах при реконструкции сети, вводе в эксплуатацию новых цифровых магистралей
— проводить работы по профилактическому обслуживанию цифрового оборудования.
Требования:
— уверенный пользователь ПК
— умение работать в команде и расставлять приоритеты
— навыки ведения эксплуатационных документов.
Инженер ПТО в TECHNODOM Operator
Город: Алматы
Обязанности:
— осуществлять работу по изучению, анализу и расчетам тендерной документации
— составлять технические задания/дефектные ведомости на строительные и ремонтные работы
— контролировать статус работ всех объектов по ремонту магазинов
— принимать участие в разработке и внедрении новых технологических процессов и методов работы
— осуществлять технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ.
Требования:
— высшее профессиональное или среднее профессиональное техническое образование
— опыт работы на аналогичной должности от трех лет
— знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность
— умение грамотно читать рабочие чертежи
— знание порядка разработки и оформления технической документации, форм первичных документов по сметному учету и отчетности.
Pre-Sale инженер в Ruba Technology
Город: Алматы
Обязанности:
— техническое сопровождение продаж
— роведение презентаций и демонстраций, вебинаров, мастер-классов, тест-драйвов для клиентов и реселлеров компании
— совместная работа и помощь менеджерам по продажам
— консалтинг, внедрение, сопровождение программного обеспечения, участие в пилотных проектах.
Требования:
— образование высшее техническое, профильное
— владение техническим английским языком
— знание предметной области и практический опыт работы с системами беспроводной связи
— опыт проектирования сетевой инфраструктуры
— презентационные навыки, желание развиваться в сфере продаж.
Ведущий инженер ПТО в BAZIS CONSTRUCTION
Город: Алматы
Обязанности:
— проверка соответствия объемов СМР, а также конструкций утвержденной ПСД, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда
— осуществление технической приемки законченных СМР и объектов. Участие в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию
— осуществление проверки сметной документации на строительство объектов, расчета стоимости, учета выполненных работ
— подготовка материалов для рассмотрения спорных вопросов с подрядными организациями относящихся к ведению ПСД
— осуществление проверки формы КС-2 у подрядных организаций.
Требования:
— опыт работы на аналогичной должности со схожим функционалом не менее пяти лет в строительных организациях
— высшее профильное инженерно-строительное образование
— понимание принципов ценообразования в строительстве
— опыт работы по заключению договоров с подрядными организациями.
Помощник инженера ПТО в ENERGOMODUL
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— подготовка исполнительной документации
— разработка чертежей и тепловых схем котельных
— расчет материалов для монтажа котельных и топливохранилищ
— расчет объемов монтажных работ
— подготовка и подписание актов выполненных работ
— координирование работ инженерно-технических работников и монтажных бригад.
Требования:
— порядочность, желание работать, развиваться и хорошо зарабатывать
— высшее техническое образование, специальность «Теплоэнергетика
— навыки работы в AUTOCAD
— знания физики.
Инженер по управлению оборудованием в Asia Steel Pipe Corporation
Город: Алматы
Обязанности:
— выполнять технические требования по запасным частям, инструментам и принадлежностям — ЗИП
— организовывать разработку технического решения при закупках электрического оборудования, инструментов и ЗИПов
— участвовать в разработке планов среднесрочного и долгосрочного научно-технического развития, годовых планов, организовывать их проверку и корректировку.
Требования:
— обязательное знание автоматики: PLC, Step7
— обязательное знание электрических схем
— обязательное знание по энергетике и трансформаторным подстанциям.
Инженер-сметчик в Caspian Contractors Trust
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— контроль и подписание актов выполненных работ по формам
— ведение накопительных выполненных объемов работ
— составление ведомостей и протоколов исключаемых и включаемых объемов работ
— ведение установленной отчетности.
Требования:
— образование высшее техническое
— минимальный стаж работы 4 года по специальности
— знание общестроительных работ
— знание специализированного ПО, ABC-4, САНА и офисные программы Microsoft Word, Excel.
Инженер ПТО в проектную компанию «Казахсаулет»
Город: Алматы
Обязанности:
— составление смет в Еxcel, АВС -4
— составление и проверка проектно-сметной документации составление графика производства работ в программе АВС
— ведение накопительной ведомости по проектам
— работа с субподрядными организациями договора субподряда
— анализ рыночной стоимости строительных работ.
Требования:
— высшее инженерное образование
— знание нормативной базы (СН, СНиПы), умение работать с технической документацией, чертежами
— знание специфики инженерных сетей.
— умение работать в графических программах: Auto Cad, Navis Works.
Инженер ПТО в Mabex Trade Ltd
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— ведение технического учета работы различного оборудования
— составление технической отчетности
— анализ технических и экономических показателей работы
— планирование графиков ремонта оборудования
— осуществление контроля за соблюдением нормативных расходов материалов.
Требования:
— стаж не менее 3 лет.
Инженер ПТО в СК АстСтрой Групп
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— подсчет объемов
— работа с договорами, поиск подрядчиков
— составление исполнительных документов
— закрытие актов выполненных работ
— подсчет фактически выполненных работ.
Требования:
— выcшее техническое образование
— опыт работы в строительстве
— умение работать с чертежами, умение читать и чертить
— уверенный пользователь AutoCad и Excel.
Сервисный инженер в Sivital-Казахстан
Город: Алматы
Обязанности:
— выполнение инсталляций, технического обслуживания, модификаций и ремонта оборудования в требуемые сроки на территории Казахстана
— техническая поддержка конечного клиента по телефону, почте и через интернет
— заполнение и подготовка необходимых документов после технических работ
— поддерживание персонального склада запчастей согласно требованиям компании.
Требования:
— высшее техническое образование
— опыт работы в данной области от двух лет
— знание лабораторного оборудования, лабораторных информационных систем
— опыт инсталляции, технического обслуживания и ремонта лабораторного оборудования
— знание технического английского, умение работать с сервисной документацией.