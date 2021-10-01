10 вакансий для инженеров в сфере строительства, телекоммуникаций и проектирования

Ведущий инженер по сервисам в «Казахтелеком »





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— проводить расследование и устранение повреждений на цифровой магистральной первичной и внутризоновой сетях в зоне ответственности СТЭ г.Нур-Султан

— участвовать в проведении плановых и внеплановых ремонтно-настроечных и ремонтно-восстановительных работ

— участвовать в монтажно-настроечных работах при реконструкции сети, вводе в эксплуатацию новых цифровых магистралей

— проводить работы по профилактическому обслуживанию цифрового оборудования.

Требования:

— уверенный пользователь ПК

— умение работать в команде и расставлять приоритеты

— навыки ведения эксплуатационных документов.













Инженер ПТО в TECHNODOM Operator





Город: Алматы

Обязанности:

— осуществлять работу по изучению, анализу и расчетам тендерной документации

— составлять технические задания/дефектные ведомости на строительные и ремонтные работы

— контролировать статус работ всех объектов по ремонту магазинов

— принимать участие в разработке и внедрении новых технологических процессов и методов работы

— осуществлять технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ.

Требования:

— высшее профессиональное или среднее профессиональное техническое образование

— опыт работы на аналогичной должности от трех лет

— знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность

— умение грамотно читать рабочие чертежи

— знание порядка разработки и оформления технической документации, форм первичных документов по сметному учету и отчетности.





Pre-Sale инженер в Ruba Technology





Город: Алматы

Обязанности:​​​​​​​

— техническое сопровождение продаж

— роведение презентаций и демонстраций, вебинаров, мастер-классов, тест-драйвов для клиентов и реселлеров компании

— совместная работа и помощь менеджерам по продажам

— консалтинг, внедрение, сопровождение программного обеспечения, участие в пилотных проектах.

Требования:

— образование высшее техническое, профильное

— владение техническим английским языком

— знание предметной области и практический опыт работы с системами беспроводной связи

— опыт проектирования сетевой инфраструктуры

— презентационные навыки, желание развиваться в сфере продаж.





Ведущий инженер ПТО в BAZIS CONSTRUCTION





Город: Алматы

Обязанности:

— проверка соответствия объемов СМР, а также конструкций утвержденной ПСД, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда

— осуществление технической приемки законченных СМР и объектов. Участие в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию

— осуществление проверки сметной документации на строительство объектов, расчета стоимости, учета выполненных работ

— подготовка материалов для рассмотрения спорных вопросов с подрядными организациями относящихся к ведению ПСД

— осуществление проверки формы КС-2 у подрядных организаций.

Требования:

— опыт работы на аналогичной должности со схожим функционалом не менее пяти лет в строительных организациях

— высшее профильное инженерно-строительное образование

— понимание принципов ценообразования в строительстве

— опыт работы по заключению договоров с подрядными организациями.













Помощник инженера ПТО в ENERGOMODUL





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— подготовка исполнительной документации

— разработка чертежей и тепловых схем котельных

— расчет материалов для монтажа котельных и топливохранилищ

— расчет объемов монтажных работ

— подготовка и подписание актов выполненных работ

— координирование работ инженерно-технических работников и монтажных бригад.

Требования:

— порядочность, желание работать, развиваться и хорошо зарабатывать

— высшее техническое образование, специальность «Теплоэнергетика

— навыки работы в AUTOCAD

— знания физики.





Инженер по управлению оборудованием в Asia Steel Pipe Corporation

Город: Алматы

Обязанности:

— выполнять технические требования по запасным частям, инструментам и принадлежностям — ЗИП

— организовывать разработку технического решения при закупках электрического оборудования, инструментов и ЗИПов

— участвовать в разработке планов среднесрочного и долгосрочного научно-технического развития, годовых планов, организовывать их проверку и корректировку.

Требования:

— обязательное знание автоматики: PLC, Step7

— обязательное знание электрических схем

— обязательное знание по энергетике и трансформаторным подстанциям.





Инженер - сметчик в Caspian Contractors Trust





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— контроль и подписание актов выполненных работ по формам

— ведение накопительных выполненных объемов работ

— составление ведомостей и протоколов исключаемых и включаемых объемов работ

— ведение установленной отчетности.

Требования:

— образование высшее техническое

— минимальный стаж работы 4 года по специальности

— знание общестроительных работ

— знание специализированного ПО, ABC-4, САНА и офисные программы Microsoft Word, Excel.













Инженер ПТО в проектную компанию «Казахсаулет»





Город: Алматы

Обязанности:

— составление смет в Еxcel, АВС -4

— составление и проверка проектно-сметной документации составление графика производства работ в программе АВС

— ведение накопительной ведомости по проектам

— работа с субподрядными организациями договора субподряда

— анализ рыночной стоимости строительных работ.

Требования:

— высшее инженерное образование

— знание нормативной базы (СН, СНиПы), умение работать с технической документацией, чертежами

— знание специфики инженерных сетей.

— умение работать в графических программах: Auto Cad, Navis Works.





Инженер ПТО в Mabex Trade Ltd





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— ведение технического учета работы различного оборудования

— составление технической отчетности

— анализ технических и экономических показателей работы

— планирование графиков ремонта оборудования

— осуществление контроля за соблюдением нормативных расходов материалов.

Требования:

— стаж не менее 3 лет.





Инженер ПТО в СК АстСтрой Групп





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— подсчет объемов

— работа с договорами, поиск подрядчиков

— составление исполнительных документов

— закрытие актов выполненных работ

— подсчет фактически выполненных работ.

Требования:

— выcшее техническое образование

— опыт работы в строительстве

— умение работать с чертежами, умение читать и чертить

— уверенный пользователь AutoCad и Excel.













Сервисный инженер в Sivital-Казахстан





Город: Алматы

Обязанности:

— выполнение инсталляций, технического обслуживания, модификаций и ремонта оборудования в требуемые сроки на территории Казахстана

— техническая поддержка конечного клиента по телефону, почте и через интернет

— заполнение и подготовка необходимых документов после технических работ

— поддерживание персонального склада запчастей согласно требованиям компании.

Требования:

— высшее техническое образование

— опыт работы в данной области от двух лет

— знание лабораторного оборудования, лабораторных информационных систем

— опыт инсталляции, технического обслуживания и ремонта лабораторного оборудования

— знание технического английского, умение работать с сервисной документацией.