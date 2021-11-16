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10 вакансий для бухгалтеров, маркетологов и юристов, которые хотят работать в IT-компаниях
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Сегодня в 10:45

10 вакансий для бухгалтеров, маркетологов и юристов, которые хотят работать в IT-компаниях

Менеджер по продажам в «2ГИС»

Город: Алматы

Заработная плата: от 300 000 тг

Обязанности:

— продавать рекламные возможности 2ГИС

— совершать ежедневные холодные звонки, чтобы назначить встречи с потенциальными клиентами

— выезжать на встречи-переговоры

— планировать и вести отчетность в CRM

— выполнять личный план продаж и получать за это бонусы, уважение и признание коллег.

Требования:

— знать теорию продаж

— быть готовым к изменениям и динамике

— стремление к развитию.


работа


Менеджер по работе с партнерами в 1Fit

Город: Алматы

Обязанности:

— выступать в качестве контактного лица по всем вопросам, связанные с личным кабинетом и расписанием партнера

— построение и поддержание прочных, долгосрочных отношений с партнерами

— заключать договора и дополнительные соглашения с партнерами

— готовить отчеты по работе с партнерами

— сотрудничать с отделом продаж, содействовать в решении проблем пользователей, связанных с партнерами по мере необходимости

— контролировать расписание и документооборот между компанией и партнерами

— проводить исследования потенциальных партнеров и подходящих видов спорта.

Требования:

— опыт работы в качестве аккаунт менеджера или на смежных позициях

— владение грамотной устной и письменной речью, сильными коммуникативными навыками

— отличное владение навыками переговоров и презентаций.


Главный бухгалтер в Chocofamily

Город: Алматы

Заработная плата: до 400 000 тг

Требования:

— отличное знание 1C, УТ, счетов бухучета, налогового кодекса

— опыт работы в качестве заместителя главного бухгалтера, либо главного бухгалтера, либо бухгалтера в единственном лице средней компании не менее трех лет

— знание всех участков бухгалтерии и глубокое понимание процесса реализация продукции

— знание и опыт сбора и сдачи налоговых деклараций, сдаче налоговой отчетности

— начисление з/платы, касса банк, знание webkassa

— контроль движения товарно-материальных ценностей

— опыт со сверкой УТ базы с 1С бухгалтерия, закрытие периода.


Ведущий юрист в Documentolog

Город: Нур-Султан

Заработная плата: 300 000-700 000 тг

Обязанности:

— рассмотрение и разработка проектов договоров, контрактов, соглашений

— полное юридическое сопровождение деятельности компании

— работа с дебиторской задолженностью

— претензионно-исковая работа

— анализ и мониторинг изменения законодательства РК

— разработка учредительных документов, доверенностей, внутренних нормативных документов, писем

— подготовка документов для участия в тендерах, закупках, конкурсах

— осуществление юридической экспертизы документов в координации с другими структурными подразделениями.

Требования:

— высшее юридическое образование

— опыт работы не менее 10 лет по функциональным направлениям

— знание английского права

— свободное владение русским, казахским, английским языками

— многозадачность, внимательность, умение вести несколько проектов одновременно.


юрист


Руководитель отдела маркетинга в OLX

Город: Алматы

Обязанности:

— разработка и реализация стратегии развития OLX Group в Казахстане

— разработка и реализация маркетинговой и коммуникационной стратегий

— проведение исследований

— взаимодействие с отделами продукта, аналитики, клиентского сервиса и развития бизнеса

— формирование и управление репутацией бренда и повышения лояльности клиентов

— взаимодействие со всеми бизнес-подразделениями группы в других странах для анализа и внедрения лучших практик.

Требования:

— высшее образование — специальность маркетинг

— опыт работы в маркетинге 5+ лет

— опыт управления командой

— знание методов проведения маркетинговых исследований

— опыт работы с медийными и креативными агентствами

— знание английского языка на уровне upper intermediate и выше.


Менеджер корпоративных продаж в Aviata.kz

Город: Алматы

Обязанности:

— холодные звонки

— поиск и привлечение новых корпоративных клиентов

— ведение переговоров, проведение презентаций, подготовка коммерческих предложений

— ведение и поддержка корпоративных клиентов.

Требования:

— опыт работы в продажах B2B от 1 года

— знание принципов и методов продаж

— навыки ведения переговоров

— инициативность, энергичность и энтузиазм.


Менеджер по работе с партнерами в Khan Group

Город: Алматы

Заработная плата: 200 000-1 000 000 тг

Обязанности:

— личные встречи и презентации для высшего руководства производителей FMCG продукции

— подписание контрактов/договоров

— обратная связь с клиентами.

Требования:

— отличное знание рынка FMCG

— умение быстро устанавливать контакт с людьми

— иметь отличные навыки активно продавать, вести переговоры и предоставлять данные

— инициативность и умение работать самостоятельно.


digital


Digital manager в HeadHunter Казахстан

Город: Алматы

Заработная плата: от 300 000 тг

Обязанности:

— разработка стратегии продвижения, улучшение seo состояния сайта, план работ и реализация в странах: Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан

— контроль ведения и размещения контента на интернет-ресурсах компании в связке с другими специалистами по продуктам компании

— коммуникация, подготовка ТЗ, постановка задач digital-агентству

— глубокий анализ и прогнозирование цифровых показателей

— проработка/актуализация и контроль ядра запросов

— анализ конкурентов.

Требования:

— уметь читать аналитику, делать прогнозы

— владение экспертизой в SEO и CPA продвижении сайтов

— опыт работы с Google Analytics, «Яндекс Метрикой»

— опыт работы с Google Search Console и «Яндекс.Вебмастер».


Ведущий специалист по перфоманс продвижению в Beeline

Город: Алматы

Обязанности:

— управление бюджетом рекламных кампаний

— запуск рекламных кампаний

— анализ эффективности рекламных digital-кампании

— работа с Google Analytics

— работа с «Яндекс Аналитика».

Требования:

— иметь навыки работы с: Google AdWords / DV 360, Facebook ads, «Яндекс Директ», MyTarget, Google Analytics, «Яндекс Аналитика».


Старший бухгалтер в Kolesa Group

Город: Алматы

Заработная плата: 500 000-600 000 тг

Обязанности:

— согласование договоров, определение налоговых обязательств и оптимизация, контроль отражения расходов

— полный контроль расходной части учета, анализ динамики изменений

— учет расчетов с поставщиками резиденты, реестры договоров

— авансовые отчеты

— своевременное ежемесячное закрытие периода и проверка всех участков учета до сбора управленческой отчетности

— сбор расшифровок для управленческой отчетности

— работа с командой: обучение, выстраивание рабочих процессов, постановка задач и контроль качества их выполнения.

Требования:

— знание бухгалтерского учета, налогового и гражданского законодательства РК, международное законодательство в части взаимодействия с нерезидентами

— знание МСФО

— навыки разработки технических заданий для 1С.

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