10 вакансий для бухгалтеров, маркетологов и юристов, которые хотят работать в IT-компаниях

Менеджер по продажам в «2ГИС»
Город: Алматы
Заработная плата: от 300 000 тг
Обязанности:
— продавать рекламные возможности 2ГИС
— совершать ежедневные холодные звонки, чтобы назначить встречи с потенциальными клиентами
— выезжать на встречи-переговоры
— планировать и вести отчетность в CRM
— выполнять личный план продаж и получать за это бонусы, уважение и признание коллег.
Требования:
— знать теорию продаж
— быть готовым к изменениям и динамике
— стремление к развитию.
Менеджер по работе с партнерами в 1Fit
Город: Алматы
Обязанности:
— выступать в качестве контактного лица по всем вопросам, связанные с личным кабинетом и расписанием партнера
— построение и поддержание прочных, долгосрочных отношений с партнерами
— заключать договора и дополнительные соглашения с партнерами
— готовить отчеты по работе с партнерами
— сотрудничать с отделом продаж, содействовать в решении проблем пользователей, связанных с партнерами по мере необходимости
— контролировать расписание и документооборот между компанией и партнерами
— проводить исследования потенциальных партнеров и подходящих видов спорта.
Требования:
— опыт работы в качестве аккаунт менеджера или на смежных позициях
— владение грамотной устной и письменной речью, сильными коммуникативными навыками
— отличное владение навыками переговоров и презентаций.
Главный бухгалтер в Chocofamily
Город: Алматы
Заработная плата: до 400 000 тг
Требования:
— отличное знание 1C, УТ, счетов бухучета, налогового кодекса
— опыт работы в качестве заместителя главного бухгалтера, либо главного бухгалтера, либо бухгалтера в единственном лице средней компании не менее трех лет
— знание всех участков бухгалтерии и глубокое понимание процесса реализация продукции
— знание и опыт сбора и сдачи налоговых деклараций, сдаче налоговой отчетности
— начисление з/платы, касса банк, знание webkassa
— контроль движения товарно-материальных ценностей
— опыт со сверкой УТ базы с 1С бухгалтерия, закрытие периода.
Ведущий юрист в Documentolog
Город: Нур-Султан
Заработная плата: 300 000-700 000 тг
Обязанности:
— рассмотрение и разработка проектов договоров, контрактов, соглашений
— полное юридическое сопровождение деятельности компании
— работа с дебиторской задолженностью
— претензионно-исковая работа
— анализ и мониторинг изменения законодательства РК
— разработка учредительных документов, доверенностей, внутренних нормативных документов, писем
— подготовка документов для участия в тендерах, закупках, конкурсах
— осуществление юридической экспертизы документов в координации с другими структурными подразделениями.
Требования:
— высшее юридическое образование
— опыт работы не менее 10 лет по функциональным направлениям
— знание английского права
— свободное владение русским, казахским, английским языками
— многозадачность, внимательность, умение вести несколько проектов одновременно.
Руководитель отдела маркетинга в OLX
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка и реализация стратегии развития OLX Group в Казахстане
— разработка и реализация маркетинговой и коммуникационной стратегий
— проведение исследований
— взаимодействие с отделами продукта, аналитики, клиентского сервиса и развития бизнеса
— формирование и управление репутацией бренда и повышения лояльности клиентов
— взаимодействие со всеми бизнес-подразделениями группы в других странах для анализа и внедрения лучших практик.
Требования:
— высшее образование — специальность маркетинг
— опыт работы в маркетинге 5+ лет
— опыт управления командой
— знание методов проведения маркетинговых исследований
— опыт работы с медийными и креативными агентствами
— знание английского языка на уровне upper intermediate и выше.
Менеджер корпоративных продаж в Aviata.kz
Город: Алматы
Обязанности:
— холодные звонки
— поиск и привлечение новых корпоративных клиентов
— ведение переговоров, проведение презентаций, подготовка коммерческих предложений
— ведение и поддержка корпоративных клиентов.
Требования:
— опыт работы в продажах B2B от 1 года
— знание принципов и методов продаж
— навыки ведения переговоров
— инициативность, энергичность и энтузиазм.
Менеджер по работе с партнерами в Khan Group
Город: Алматы
Заработная плата: 200 000-1 000 000 тг
Обязанности:
— личные встречи и презентации для высшего руководства производителей FMCG продукции
— подписание контрактов/договоров
— обратная связь с клиентами.
Требования:
— отличное знание рынка FMCG
— умение быстро устанавливать контакт с людьми
— иметь отличные навыки активно продавать, вести переговоры и предоставлять данные
— инициативность и умение работать самостоятельно.
Digital manager в HeadHunter Казахстан
Город: Алматы
Заработная плата: от 300 000 тг
Обязанности:
— разработка стратегии продвижения, улучшение seo состояния сайта, план работ и реализация в странах: Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан
— контроль ведения и размещения контента на интернет-ресурсах компании в связке с другими специалистами по продуктам компании
— коммуникация, подготовка ТЗ, постановка задач digital-агентству
— глубокий анализ и прогнозирование цифровых показателей
— проработка/актуализация и контроль ядра запросов
— анализ конкурентов.
Требования:
— уметь читать аналитику, делать прогнозы
— владение экспертизой в SEO и CPA продвижении сайтов
— опыт работы с Google Analytics, «Яндекс Метрикой»
— опыт работы с Google Search Console и «Яндекс.Вебмастер».
Ведущий специалист по перфоманс продвижению в Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— управление бюджетом рекламных кампаний
— запуск рекламных кампаний
— анализ эффективности рекламных digital-кампании
— работа с Google Analytics
— работа с «Яндекс Аналитика».
Требования:
— иметь навыки работы с: Google AdWords / DV 360, Facebook ads, «Яндекс Директ», MyTarget, Google Analytics, «Яндекс Аналитика».
Старший бухгалтер в Kolesa Group
Город: Алматы
Заработная плата: 500 000-600 000 тг
Обязанности:
— согласование договоров, определение налоговых обязательств и оптимизация, контроль отражения расходов
— полный контроль расходной части учета, анализ динамики изменений
— учет расчетов с поставщиками резиденты, реестры договоров
— авансовые отчеты
— своевременное ежемесячное закрытие периода и проверка всех участков учета до сбора управленческой отчетности
— сбор расшифровок для управленческой отчетности
— работа с командой: обучение, выстраивание рабочих процессов, постановка задач и контроль качества их выполнения.
Требования:
— знание бухгалтерского учета, налогового и гражданского законодательства РК, международное законодательство в части взаимодействия с нерезидентами
— знание МСФО
— навыки разработки технических заданий для 1С.