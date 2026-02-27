Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
10 успешных предпринимателей родом из Шымкента
Центральная Азия

23.02.2026

10 успешных предпринимателей родом из Шымкента

Рассказываем о предпринимателях из Шымкента, которые развивают свои компании и меняют город, задавая новые стандарты бизнеса в стране и за его пределами.



Саят Өндіріс, @ondirissayat

Саят — основатель нескольких проектов и digital-предприниматель. Он создал собственную digital-платформу и занимается коммерческим контентом, маркетингом и коллаборациями с брендами через Instagram, помогая бизнесам продвигаться и развивая личный бренд. Он проводит оффлайн-интенсивы и обучающие программы по развитию личного бренда, продажам и предпринимательскому мышлению.

Его проекты ориентированы на молодую аудиторию, которая стремится запустить собственный бизнес или монетизировать навыки через интернет. Основной фокус — практические инструменты продвижения, упаковка экспертов и организация коммерческих мероприятий в разных городах Казахстана.

Также Саят основал детскую футбольную академию Arman's Academy и кондитерскую Asyl Bakery в Шымкенте.



Korlawkaa, @korlawkaa


Развивает бренд детской одежды и товаров Bai Kids. Бизнес построен на продаже готовых коллекций детской одежды, начиная от зимней одежды заканчивая босоножками.



Аят Азимов


Основатель республиканской сети кофеен Salem Coffee and Tea и Global Coffee. Саят получил образование в Литве, а затем вернулся в Шымкент для развития собственного бизнеса. С 2016 года он сосредоточен на франчайзинге и ресторанном деле, а также занимается арендой кофемашин через проект Ayat Azimov Coffee.

Помимо классического формата кофеен, его проекты включают поставки кофе и сотрудничество с другими заведениями, что расширяет присутствие бренда на рынке.



Мейржан Калмаханулы


Мейржан Калмаханулы — яркий представитель новой волны предпринимателей Казахстана, чья деятельность неразрывно связана с трансформацией Шымкента в современный мегаполис. Будучи основателем и идеологом холдинга Kerege Group, он сумел за короткий срок превратить компанию из локального застройщика в одного из лидеров строительного сектора региона. В бизнес-сообществе он известен внедрением финансовых инструментов, таких как программа Trade-in, позволяющая обменивать автомобили на жилье, что значительно расширило доступность качественной недвижимости для жителей региона.



Максуд Шавкатов, @makhsudkhan

Максуд Шавкатов наполняет городскую среду смыслом и эстетикой через дизайн интерьеров и концептуальные заведения. Его называют тем, кто превращает Шымкент в современный и стильный город, привлекательный для молодежи и туристов.

Он входит в сообщество творческих предпринимателей, активно участвовавших в проектах Shymkent Creative Hub.



Серикжан Сейтжанов


Казахстанский бизнесмен и крупный промышленный инвестор, основатель и президент финансово‑торгово‑промышленной корпорации «Онтустик». Его бизнес охватывает добычу нефти, производство цемента, строительство, коммерческую недвижимость и гостиничный бизнес, включая отели Rixos Khadisha Shymkent и Rixos Turkestan. Серикжан Сейтжанов входит в число влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan.



Бауыржан Аспандияров, @otau_group

Бауыржан Аспандияров возглавляет одну из самых динамичных строительных компаний региона — Otau Group. Его компания известна тем, что строит целые микрорайоны. Для города предприниматель решает вопрос массового, но качественного жилья, внедряя цифровые сервисы для жильцов.



Адилет Кошкаров


Яркий представитель IT-предпринимателей. Он создал маркетплейс SOQ, который оцифровывает рынок строительных материалов. Его проект напрямую влияет на строительный сектор Шымкента, упрощая закуп материалов для застройщиков и частных лиц.



Даурен Козыбаев, @dauren.qozy

Основатель и идейный вдохновитель сети кофеен URBO Coffee. Его путь в бизнесе начался с мечты создать в Казахстане культуру потребления кофе, сопоставимую с мировыми гигантами вроде Starbucks, но с локальной душой. Сегодня сеть насчитывает около 40 точек по всему Казахстану. Предприниматель успешно перешел от управления собственными кофейнями к модели франчайзинга, помогая другим молодым бизнесменам открывать свое дело под его брендом. В 2025 году он внедряет формат digital-кофеен с максимально автоматизированным процессом заказа.



Кайрат Молдасеитов


Кайрат Молдасеитов — предприниматель, президент холдинга Otau Group, специализирующегося на строительстве жилых и коммерческих объектов. Его бизнес охватывает недвижимость, инфраструктурные проекты и коммунальные объекты, а компания активно участвует в модернизации городской и социальной инфраструктуры Шымкента и региона.

#шымкент #бизнес #предпринимательство #предприниматели #личности
