10 самых популярных песен D Billions

D Billions — музыкальная группа из Кыргызстана, которая исполняет детские песни на различные темы и публикует свой контент на YouTube и не только.
Yummy Fruits & Vegetables | D Billions Kids Songs
Песня о вкусных фруктах и овощах набрала более 2,6 миллиардов просмотров на YouTube.
D Billions — Shake, shake your body! Clap, Clap, Cha Cha Cha!
Это забавная песенка о том, как считать от одного до шести.
123 Song
Веселая песенка, в которой детей учат считать с помощью фруктов.
My Name Is
Песня с незатейливым текстом, но запоминающейся мелодией набрала более 1,6 миллионов просмотров.
Mask Doo Doo Doo!
Участники группы поют песню в масках животных.
Mommy, Mommy give me Yummy
Детская песенка о матери и ребенке.
Om-Nom-nom + MORE D Billions Kids Songs
Видеокомпиляция популярных песен группы набрала более 650 000 просмотров всего за год.
D Billions feat. Santa Claus — Boom! Boom! Boom!
Новогодняя песня, которую участники группы поют вместе с Сантой.
Chicky — Boom!
Почти 500 000 просмотров собрала эта простая песня.
Banana
Песня о любви к бананам.