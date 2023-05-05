10 самых популярных песен D Billions

D Billions — музыкальная группа из Кыргызстана, которая исполняет детские песни на различные темы и публикует свой контент на YouTube и не только.





Yummy Fruits & Vegetables | D Billions Kids Songs





Песня о вкусных фруктах и овощах набрала более 2,6 миллиардов просмотров на YouTube.

D Billions — Shake, shake your body! Clap, Clap, Cha Cha Cha!





Это забавная песенка о том, как считать от одного до шести.

123 Song





Веселая песенка, в которой детей учат считать с помощью фруктов.

My Name Is





Песня с незатейливым текстом, но запоминающейся мелодией набрала более 1,6 миллионов просмотров.

Mask Doo Doo Doo!





Участники группы поют песню в масках животных.

Mommy, Mommy give me Yummy





Детская песенка о матери и ребенке.

Om-Nom-nom + MORE D Billions Kids Songs





Видеокомпиляция популярных песен группы набрала более 650 000 просмотров всего за год.

D Billions feat. Santa Claus — Boom! Boom! Boom!





Новогодняя песня, которую участники группы поют вместе с Сантой.

Chicky — Boom!





Почти 500 000 просмотров собрала эта простая песня.

Banana





Песня о любви к бананам.