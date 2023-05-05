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10 самых популярных песен D Billions
16
Главный

04.01.2023

10 самых популярных песен D Billions

D Billions — музыкальная группа из Кыргызстана, которая исполняет детские песни на различные темы и публикует свой контент на YouTube и не только.


Yummy Fruits & Vegetables | D Billions Kids Songs


Песня о вкусных фруктах и овощах набрала более 2,6 миллиардов просмотров на YouTube.

D Billions — Shake, shake your body! Clap, Clap, Cha Cha Cha!


Это забавная песенка о том, как считать от одного до шести.

123 Song


Веселая песенка, в которой детей учат считать с помощью фруктов.

My Name Is


Песня с незатейливым текстом, но запоминающейся мелодией набрала более 1,6 миллионов просмотров.

Mask Doo Doo Doo!


Участники группы поют песню в масках животных.

Mommy, Mommy give me Yummy


Детская песенка о матери и ребенке.

Om-Nom-nom + MORE D Billions Kids Songs


Видеокомпиляция популярных песен группы набрала более 650 000 просмотров всего за год.

D Billions feat. Santa Claus — Boom! Boom! Boom!


Новогодняя песня, которую участники группы поют вместе с Сантой.

Chicky — Boom!


Почти 500 000 просмотров собрала эта простая песня.

Banana


Песня о любви к бананам.

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#youtube #дети #музыка #dbillions
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