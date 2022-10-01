Интервью со звездой сериала «5:32» и обзор дома Damelya Sweet — что нового на YouTube

Собрали новые серии, подкасты и интервью — все самое интересное за прошедшую неделю.
ПИРАМИДА | 3 серия | bayGUYS
Новая серия сериала «Пирамида». Что еще затеял молодой парень Жалгас, который оказался в финансовой пирамиде.
Журналистика без цензуры / Асхат Ниязов, «Обожаю» / 3amandas
Очередной выпуск подкаста, приглашенным героем которого стал Асхат Ниязов. В выпуске обсудили, как появились проекты «Акимы» и «Обожаю».
Как молодой фермер развивает село в Казахстане?
Будучи младшим сыном в семье участник рейтинга «30 до 30» Бексултан Сандибеков согласно казахским традициям остался в родном ауле вместе с родителями.
В выпуске журналист Forbes съездил к участнику рейтинга и узнал, каково сегодня жить в казахском ауле и почему аграрным бизнесом стоит заниматься прямо сейчас.
Кыргызстан — РАЙ для Альпиниста! Большой выпуск
В Кыргызстане туристов привлекает невероятная природа и величественные горы. Чынгыз Алканов в выпуске разобрался в особенностях этого бизнеса, узнал о возможных перспективах и заработке.
БАЖА — ҚЫЗЫҚ LIVE | Бажалар, Кастинг және жаңа сериал мен жобалар | Қызық Live
В студии ҚЫЗЫҚ LIVE актеры сериала «Бажа». Ребята рассказали о том, как прошел кастинг и сами съемки.
ОСЕННИЙ HAUL: обновила гардероб к осени!
Кинг Сара — фаворит среди молодых девушек. В выпуске она рассказала о своих покупках к новому сезону.
КОБА: Думанға үйреніп қалдым! 5.32
Интервью Динары Сатжан со звездой сериала «5:32» — Кобыланды Болатом.
По домам 6: как живут звезды Instagram
Бейбит Алибеков продолжает свою рубрику «По домам», в которой делает обзоры на интересные дома знаменитостей.
Жаксылык Сабитов: Происхождение Среднего Жуза, Тюркское ДНК, Жалаңтөс, Манас
Жаксылык Сабитов разбирает старые мифы и обсуждает новости в мире генеалоги вместе с Dope Soz. Жаксылык рассказывает об истории нескольких родов Среднего Жуза, выдвигает теорию формирования жузов и описывает эпоху эпоса Манас.
АВТО ГИПЕРМАРКЕТ — ЭКОсистема для АВТОвладельцев. Большой обзор
Выпуск о бизнесе по продаже новых и подержанных автомобилей. Парень побывал в автосалоне Mycar.kz, площадь которого составляет 30 тыс. м2. Автор разобрался, сколько денег было инвестировано в этот бизнес.