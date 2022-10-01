Интервью со звездой сериала «5:32» и обзор дома Damelya Sweet — что нового на YouTube

Собрали новые серии, подкасты и интервью — все самое интересное за прошедшую неделю.





ПИРАМИДА | 3 серия | bayGUYS







Новая серия сериала «Пирамида». Что еще затеял молодой парень Жалгас, который оказался в финансовой пирамиде.





Журналистика без цензуры / Асхат Ниязов, «Обожаю» / 3amandas







Очередной выпуск подкаста, приглашенным героем которого стал Асхат Ниязов. В выпуске обсудили, как появились проекты «Акимы» и «Обожаю».





Как молодой фермер развивает село в Казахстане?







Будучи младшим сыном в семье участник рейтинга «30 до 30» Бексултан Сандибеков согласно казахским традициям остался в родном ауле вместе с родителями.

В выпуске журналист Forbes съездил к участнику рейтинга и узнал, каково сегодня жить в казахском ауле и почему аграрным бизнесом стоит заниматься прямо сейчас.





Кыргызстан — РАЙ для Альпиниста! Большой выпуск







В Кыргызстане туристов привлекает невероятная природа и величественные горы. Чынгыз Алканов в выпуске разобрался в особенностях этого бизнеса, узнал о возможных перспективах и заработке.





БАЖА — ҚЫЗЫҚ LIVE | Бажалар, Кастинг және жаңа сериал мен жобалар | Қызық Live







В студии ҚЫЗЫҚ LIVE актеры сериала «Бажа». Ребята рассказали о том, как прошел кастинг и сами съемки.





ОСЕННИЙ HAUL: обновила гардероб к осени!







Кинг Сара — фаворит среди молодых девушек. В выпуске она рассказала о своих покупках к новому сезону.







КОБА: Думанға үйреніп қалдым! 5.32







Интервью Динары Сатжан со звездой сериала «5:32» — Кобыланды Болатом.





По домам 6: как живут звезды Instagram







Бейбит Алибеков продолжает свою рубрику «По домам», в которой делает обзоры на интересные дома знаменитостей.





Жаксылык Сабитов: Происхождение Среднего Жуза, Тюркское ДНК, Жалаңтөс, Манас







Жаксылык Сабитов разбирает старые мифы и обсуждает новости в мире генеалоги вместе с Dope Soz. Жаксылык рассказывает об истории нескольких родов Среднего Жуза, выдвигает теорию формирования жузов и описывает эпоху эпоса Манас.





АВТО ГИПЕРМАРКЕТ — ЭКОсистема для АВТОвладельцев. Большой обзор







Выпуск о бизнесе по продаже новых и подержанных автомобилей. Парень побывал в автосалоне Mycar.kz, площадь которого составляет 30 тыс. м2. Автор разобрался, сколько денег было инвестировано в этот бизнес.