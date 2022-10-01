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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью со звездой сериала «5:32» и обзор дома Damelya Sweet — что нового на YouTube
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29.09.2022

Интервью со звездой сериала «5:32» и обзор дома Damelya Sweet — что нового на YouTube

Собрали новые серии, подкасты и интервью — все самое интересное за прошедшую неделю.


ПИРАМИДА | 3 серия | bayGUYS



Новая серия сериала «Пирамида». Что еще затеял молодой парень Жалгас, который оказался в финансовой пирамиде.


Журналистика без цензуры / Асхат Ниязов, «Обожаю» / 3amandas



Очередной выпуск подкаста, приглашенным героем которого стал Асхат Ниязов. В выпуске обсудили, как появились проекты «Акимы» и «Обожаю».


Как молодой фермер развивает село в Казахстане?



Будучи младшим сыном в семье участник рейтинга «30 до 30» Бексултан Сандибеков согласно казахским традициям остался в родном ауле вместе с родителями.

В выпуске журналист Forbes съездил к участнику рейтинга и узнал, каково сегодня жить в казахском ауле и почему аграрным бизнесом стоит заниматься прямо сейчас.


Кыргызстан — РАЙ для Альпиниста! Большой выпуск



В Кыргызстане туристов привлекает невероятная природа и величественные горы. Чынгыз Алканов в выпуске разобрался в особенностях этого бизнеса, узнал о возможных перспективах и заработке.


БАЖА — ҚЫЗЫҚ LIVE | Бажалар, Кастинг және жаңа сериал мен жобалар | Қызық Live



В студии ҚЫЗЫҚ LIVE актеры сериала «Бажа». Ребята рассказали о том, как прошел кастинг и сами съемки.


ОСЕННИЙ HAUL: обновила гардероб к осени!


Кинг Сара — фаворит среди молодых девушек. В выпуске она рассказала о своих покупках к новому сезону.


КОБА: Думанға үйреніп қалдым! 5.32



Интервью Динары Сатжан со звездой сериала «5:32» — Кобыланды Болатом.


По домам 6: как живут звезды Instagram



Бейбит Алибеков продолжает свою рубрику «По домам», в которой делает обзоры на интересные дома знаменитостей.


Жаксылык Сабитов: Происхождение Среднего Жуза, Тюркское ДНК, Жалаңтөс, Манас



Жаксылык Сабитов разбирает старые мифы и обсуждает новости в мире генеалоги вместе с Dope Soz. Жаксылык рассказывает об истории нескольких родов Среднего Жуза, выдвигает теорию формирования жузов и описывает эпоху эпоса Манас.


АВТО ГИПЕРМАРКЕТ — ЭКОсистема для АВТОвладельцев. Большой обзор


Выпуск о бизнесе по продаже новых и подержанных автомобилей. Парень побывал в автосалоне Mycar.kz, площадь которого составляет 30 тыс. м2. Автор разобрался, сколько денег было инвестировано в этот бизнес.

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