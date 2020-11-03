О лейбле Black Star Inc, его артистах и релизах за 2020 год

Black Star Inc. — российская группа компаний, лейбл звукозаписи, продюсерская компания. Основатели лейбла: Тимур Юнусов — Тимати, Павел Курьянов — Pashu и Вальтер Леруссе — Walter.

Лейбл основан в 2006 году. За 14 лет из маленькой компании единомышленников Black Star выросли в российский мэйджор-лейбл, став лидером на отечественном рынке по соотношению количества состоявшихся хитов к выпускаемым песням. Артисты лейбла получили все музыкальные награды в стране, а песни находятся в эфире большинства музыкальных телеканалов и радиостанций России и СНГ. Музыкальный лейбл стер собственные границы, выйдя за рамки одного музыкального жанра и подписав множество музыкантов различных стилей — от рэп/хип-хоп до поп-музыки.

Мот, @mmott23





Матвей Александрович Мельников — российский музыкант, рэпер. В лейбле состоит с 1 марта 2013 года. Первые песни Мот начал писать в 2006 году: они представляли собой стебные фристайлы, посвященные русскому рэпу. Позже музыкант стал писать более серьезные тексты, сочиненные на музыку «Касты» и CunninLynguists.





Релизы 2020 года:

— альбом «Парабола»

— «Тарантино»

— «Космос — это синяки»

— «Люди»

— «Словами с привкусом Мертвого моря…»

— «Бумажный дом»

— «Спой», feat. Миша Марвин

— «Гудки»

Natan, @natan_official





Natan — вокалист, поэт, талантливый музыкант, дерзкий артист. Окончил музыкальную школу по классу духовых инструментов и факультет актерского мастерства. Natan из Алматы приезжает в Москву для участия в кастинге «Молодая кровь», на котором побеждает среди более чем 2000 конкурсантов. Совместно с Тимати записывает хиты «Девочка-бомба» и «Дерзкая», а также трек «Наверно» совместно с Еленой Темниковой. Номинант 2017 года на премию «Лучший хип-хоп-проект» телеканала «МУЗ-ТВ». В лейбле с 2015 года.





Релизы 2020 года:

— «Ты меня забудь», feat Dj Piligrim

— «Розовые косы»

— «Осторожно»

— «Ананасовый сироп», feat Ганвест

— «Вау», feat Ганвест

— «Черное платье»

Миша Марвин, @misha_marvin





Михаил Михайлович Решетняк — украинский и российский профессиональный вокалист, композитор и автор песен. В лейбле с 2015 года. Управляющие лейбла ознакомились с сольным творчеством Михаила и предложили ему стать полноценным артистом. Его первая совместная работа с Тимати и KAN’ом — «Ну что за дела?» набирает более 6 млн просмотров на YouTube. В июле 2016 года выпускает первый сольный трек «Ненавижу», который становится лидером поп-чарта iTunes, а также клип, который за сутки набирает больше полумиллиона просмотров на YouTube.





Релизы 2020 года:

— «Ухожу», feat. Ани Лорак

— «Не надо быть сильной»

— «Ангел или Бес»

— «Ай-яй-яй»

— «Французский поцелуй», feat. Ханна

— «О мама»

— «Спой», feat. Мот

— «Усни»

Клава Кока, @klavacoca





Клавдия Высокова — российский видеоблогер, певица, автор собственных песен и телеведущая программы «Орел и решка» на «Пятнице». После победы в 2015 году в кастинг-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star Inc. В 2019 году была номинирована на премию Nickelodeon Kids’ Choice Awards в номинации «Любимый российский музыкальный блогер».





Релизы 2020 года:

— «Покинула чат»

— «Бабы»

— «Краш», feat Niletto

— «Химия»

— «Сошла с ума»

— «Костер», feat Hensy

НАZИМА, @13nazima





Назима Жанибекова — казахстанская певица, работающая в жанре хип-хоп. Финалистка первого сезона телевизионного шоу «Песни» на ТНТ. С 2018 года живет в Москве. Артистка лейбла Black Star Inc. с 2018 года.





Релизы 2020 года:

— «Ленты»

— Qusni-Qorlan

— «Помада», feat. AXVL

— Do It

— «Заново»

— «Меридианы», feat. Shami

TERNOVOY, @ternovoy_oleg





Олег Терновой — победитель шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Треки, которые TERNOVOY исполнил на проекте, плотно оккупировали первые места чартов. Артист владеет несколькими разными стилями читки, а также использует вокал в своих песнях. Шоу «ПЕСНИ» не первая попытка Олега попасть на BlackStar. Ранее он уже принимал участие в кастинге «Молодая кровь», чтобы попасть на лейбл. На отборы ТНТ Terry ушел с целью попасть в команду Тимати.

TERNOVOY был хедлайнером тура «ПЕСНИ» в рамках которого выступил в более чем 100 городах России, СНГ и Европы. Трек «Домофон» по итогам года занял крепкие позиции в стриме Топ-50 Apple Music 2018 и Топ-100 социальной сети «ВКонтакте».





Релизы 2020 года:

— «Попкорм»

— Love Dilla

— «Боевик»

— «Че ты»

— «Маленькая девочка»

SLAME, @slava_slame





Победитель второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, хип-хоп-исполнитель из Казани, обратил на себя внимание благодаря эмоциональным техничным трекам. Его песни «Поларойд» и совместный с Тимати трибьют Децлу «Слезы» добрались до вершин стрим-чартов и позволили артисту одержать победу.





Релизы 2020 года:

— Deep love, feat Cherocky

— «Ну подумаешь любовь», feat Anfisa

— «Беспредел»

— «Ты звезда»

Боронина, @annaboronina





Анна Боронина — певица и хип-хоп-исполнитель из Волгограда. Финалистка шоу «Песни-2» на ТНТ. Анна сотрудничала с Dj SMASH и записала вокал для песни Moscow Never Sleeps, При совместном сотрудничестве с ним карьера певицы резко пошла вверх, вскоре Боронина стала пользоваться большой популярностью как исполнительница, что позволило ей объездить всю Россию.





Релизы 2020 года:

— «Местаимения»

— «Малолетка»

— «Королева караоке»

— «Розовые очки»

АНЕТ САЙ, @anetsai





Анет Сай — певица, автор песен. Участница шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, команда Тимати.

За счет выступлений и ее песен девушку стали замечать люди. Она стала неким символом вдохновения и мотивации для них, а песни заставляли о многом задуматься. Спустя два года девушка провела два сольных концерта в Москве. А позже прошла кастинг в шоу «ПЕСНИ» и попала в команду Тимати, исполняя исключительно свои песни. Ее трек «Дыши» вошел в десятку самых прослушиваемых песен страны. Это принесло ей еще большую популярность.





Релизы 2020 года:

— «Мотылек»

— «Дотронься умом»

— «Проблемы»

— «Слезы».