О лейбле Black Star Inc, его артистах и релизах за 2020 год

Black Star Inc. — российская группа компаний, лейбл звукозаписи, продюсерская компания. Основатели лейбла: Тимур Юнусов — Тимати, Павел Курьянов — Pashu и Вальтер Леруссе — Walter.
Лейбл основан в 2006 году. За 14 лет из маленькой компании единомышленников Black Star выросли в российский мэйджор-лейбл, став лидером на отечественном рынке по соотношению количества состоявшихся хитов к выпускаемым песням. Артисты лейбла получили все музыкальные награды в стране, а песни находятся в эфире большинства музыкальных телеканалов и радиостанций России и СНГ. Музыкальный лейбл стер собственные границы, выйдя за рамки одного музыкального жанра и подписав множество музыкантов различных стилей — от рэп/хип-хоп до поп-музыки.
Мот, @mmott23
Матвей Александрович Мельников — российский музыкант, рэпер. В лейбле состоит с 1 марта 2013 года. Первые песни Мот начал писать в 2006 году: они представляли собой стебные фристайлы, посвященные русскому рэпу. Позже музыкант стал писать более серьезные тексты, сочиненные на музыку «Касты» и CunninLynguists.
Релизы 2020 года:
— альбом «Парабола»
— «Тарантино»
— «Космос — это синяки»
— «Люди»
— «Словами с привкусом Мертвого моря…»
— «Бумажный дом»
— «Спой», feat. Миша Марвин
— «Гудки»
Natan, @natan_official
Natan — вокалист, поэт, талантливый музыкант, дерзкий артист. Окончил музыкальную школу по классу духовых инструментов и факультет актерского мастерства. Natan из Алматы приезжает в Москву для участия в кастинге «Молодая кровь», на котором побеждает среди более чем 2000 конкурсантов. Совместно с Тимати записывает хиты «Девочка-бомба» и «Дерзкая», а также трек «Наверно» совместно с Еленой Темниковой. Номинант 2017 года на премию «Лучший хип-хоп-проект» телеканала «МУЗ-ТВ». В лейбле с 2015 года.
Релизы 2020 года:
— «Ты меня забудь», feat Dj Piligrim
— «Розовые косы»
— «Осторожно»
— «Ананасовый сироп», feat Ганвест
— «Вау», feat Ганвест
— «Черное платье»
Миша Марвин, @misha_marvin
Михаил Михайлович Решетняк — украинский и российский профессиональный вокалист, композитор и автор песен. В лейбле с 2015 года. Управляющие лейбла ознакомились с сольным творчеством Михаила и предложили ему стать полноценным артистом. Его первая совместная работа с Тимати и KAN’ом — «Ну что за дела?» набирает более 6 млн просмотров на YouTube. В июле 2016 года выпускает первый сольный трек «Ненавижу», который становится лидером поп-чарта iTunes, а также клип, который за сутки набирает больше полумиллиона просмотров на YouTube.
Релизы 2020 года:
— «Ухожу», feat. Ани Лорак
— «Не надо быть сильной»
— «Ангел или Бес»
— «Ай-яй-яй»
— «Французский поцелуй», feat. Ханна
— «О мама»
— «Спой», feat. Мот
— «Усни»
Клава Кока, @klavacoca
Клавдия Высокова — российский видеоблогер, певица, автор собственных песен и телеведущая программы «Орел и решка» на «Пятнице». После победы в 2015 году в кастинг-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star Inc. В 2019 году была номинирована на премию Nickelodeon Kids’ Choice Awards в номинации «Любимый российский музыкальный блогер».
Релизы 2020 года:
— «Покинула чат»
— «Бабы»
— «Краш», feat Niletto
— «Химия»
— «Сошла с ума»
— «Костер», feat Hensy
НАZИМА, @13nazima
Назима Жанибекова — казахстанская певица, работающая в жанре хип-хоп. Финалистка первого сезона телевизионного шоу «Песни» на ТНТ. С 2018 года живет в Москве. Артистка лейбла Black Star Inc. с 2018 года.
Релизы 2020 года:
— «Ленты»
— Qusni-Qorlan
— «Помада», feat. AXVL
— Do It
— «Заново»
— «Меридианы», feat. Shami
TERNOVOY, @ternovoy_oleg
Олег Терновой — победитель шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Треки, которые TERNOVOY исполнил на проекте, плотно оккупировали первые места чартов. Артист владеет несколькими разными стилями читки, а также использует вокал в своих песнях. Шоу «ПЕСНИ» не первая попытка Олега попасть на BlackStar. Ранее он уже принимал участие в кастинге «Молодая кровь», чтобы попасть на лейбл. На отборы ТНТ Terry ушел с целью попасть в команду Тимати.
TERNOVOY был хедлайнером тура «ПЕСНИ» в рамках которого выступил в более чем 100 городах России, СНГ и Европы. Трек «Домофон» по итогам года занял крепкие позиции в стриме Топ-50 Apple Music 2018 и Топ-100 социальной сети «ВКонтакте».
Релизы 2020 года:
— «Попкорм»
— Love Dilla
— «Боевик»
— «Че ты»
— «Маленькая девочка»
SLAME, @slava_slame
Победитель второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, хип-хоп-исполнитель из Казани, обратил на себя внимание благодаря эмоциональным техничным трекам. Его песни «Поларойд» и совместный с Тимати трибьют Децлу «Слезы» добрались до вершин стрим-чартов и позволили артисту одержать победу.
Релизы 2020 года:
— Deep love, feat Cherocky
— «Ну подумаешь любовь», feat Anfisa
— «Беспредел»
— «Ты звезда»
Боронина, @annaboronina
Анна Боронина — певица и хип-хоп-исполнитель из Волгограда. Финалистка шоу «Песни-2» на ТНТ. Анна сотрудничала с Dj SMASH и записала вокал для песни Moscow Never Sleeps, При совместном сотрудничестве с ним карьера певицы резко пошла вверх, вскоре Боронина стала пользоваться большой популярностью как исполнительница, что позволило ей объездить всю Россию.
Релизы 2020 года:
— «Местаимения»
— «Малолетка»
— «Королева караоке»
— «Розовые очки»
АНЕТ САЙ, @anetsai
Анет Сай — певица, автор песен. Участница шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, команда Тимати.
За счет выступлений и ее песен девушку стали замечать люди. Она стала неким символом вдохновения и мотивации для них, а песни заставляли о многом задуматься. Спустя два года девушка провела два сольных концерта в Москве. А позже прошла кастинг в шоу «ПЕСНИ» и попала в команду Тимати, исполняя исключительно свои песни. Ее трек «Дыши» вошел в десятку самых прослушиваемых песен страны. Это принесло ей еще большую популярность.
Релизы 2020 года:
— «Мотылек»
— «Дотронься умом»
— «Проблемы»
— «Слезы».