Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
10-proizvedeniy-iz-shkol-noy-programmy-kotorye-stoit-perechitat
logo
10 произведений из школьной программы, которые стоит перечитать
Искусство

Вчера в 11:45

10 произведений из школьной программы, которые стоит перечитать

Спустя годы многие тексты из школьной обязательной литературы начинают звучать иначе — в них появляются смыслы о выборе, обществе, человеке и времени. Поэтому мы собрали 10 произведений школьной программы, которые стоит перечитать уже в более зрелом возрасте.



«Война и мир», Лев Толстой

Толстой напоминает, что за громкими лозунгами всегда стоят судьбы обычных людей. Становится ясно, что роман не столько о войне, сколько о поиске смысла жизни. Когда взрослеешь, особенно чувствуешь, как меняются герои, так же, как меняемся мы.


«Абай жолы», Мухтар Ауэзов


Когда начинаешь нести ответственность за себя и других, история Абая читается иначе. Это уже не биография, а разговор о принципах, характере и цене собственного голоса.


«Евгений Онегин», Александр Пушкин


С возрастом особенно остро ощущается тема упущенных возможностей. История Онегина и Татьяны перестает быть просто школьной классикой — это напоминание о том, как важно не откладывать чувства и решения.


«Анна Каренина», Лев Толстой

Перечитывая, понимаешь глубину конфликта между личным счастьем и общественными нормами. Это роман о выборе, последствиях и том, как общество влияет на судьбу человека, особенно женщины.



«Слова назидания», Абай Кунанбаев


Во взрослом возрасте «Слова назидания» читаются как личный разговор. Темы труда, самодисциплины, знаний и честности начинают восприниматься не абстрактно, а как руководство к жизни.


«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков


В юности — это мистический сюжет, во взрослом возрасте — философия свободы, страха, власти и внутренней независимости.


«Преступление и наказание», Федор Достоевский


История не о преступлении, а о внутреннем крахе человека, который решил, что ему «можно больше». Точный текст о границах и совести.


«Улпан», Габит Мусирепов


Во взрослом возрасте сильнее чувствуешь масштаб личности Улпан. Роман о женской силе, мудрости и способности влиять на судьбы людей даже в патриархальном обществе.


«Меня зовут Кожа», Бердибек Сокпакбаев


Помогает вспомнить, какими хрупкими бывают детские переживания и почему так важно быть внимательнее друг к другу. Текст о том, как формируется личность.


«Акбилек», Жүсипбек Аймауытов


С возрастом острее воспринимаются темы травмы, общественного осуждения и внутреннего возрождения. Произведение о том, что человек может начать заново, даже если общество уже вынесло свой приговор.



Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#книги #казахскаякультура #литература #чтение
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
50 лучших аниме-сериалов, которые рекомендуют любители жанра
50 лучших аниме-сериалов, которые рекомендуют любители жанра
«Дьявол носит Prada 2», «Голодные игры» и еще 15 фильмов, которые выйдут в 2026 году
«Дьявол носит Prada 2», «Голодные игры» и еще 15 фильмов, которые выйдут в 2026 году
9 фильмов и сериалов со стильными персонажами, которые вдохновляют на новые образы
9 фильмов и сериалов со стильными персонажами, которые вдохновляют на новые образы
10 фильмов, которые понравятся поколению Z: от ромкомов нулевых до фэнтези
10 фильмов, которые понравятся поколению Z: от ромкомов нулевых до фэнтези
15 лучших казахстанских сериалов, которые могут вам понравиться
15 лучших казахстанских сериалов, которые могут вам понравиться