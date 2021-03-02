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10 продуктов, в которых больше всего йода
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Сегодня в 19:23

10 продуктов, в которых больше всего йода

Дефицит йода может привести к депрессии, плохой работе мозга и набору веса. Чтобы избежать этого, читайте, в каких продуктах встречается повышенное содержание йода.


Как известно, йод играет главную роль в нормальном функционировании щитовидной железы, и чем лучше она функционирует, тем больше скорость метаболизма. Кроме того, йод обеспечивает эффективное сжигание калорий, превращая их в энергию, а не в жир, укрепляет корни волос, тем самым предотвращая выпадение, и иммунитет, снижает риск возникновения рака и многое другое. Беременные женщины особенно внимательно должны следить за уровнем йода в своем организме — согласно выводам Всемирной организации здравоохранения, недостаточное количество этого элемента — одна из главных причин умственной отсталости у новорожденных во всем мире.

Содержание йода в продуктах питания зависит от многих факторов, но главное, что норму йода достаточно просто получить даже вдалеке от моря. Продукты, содержащие йод, будут весьма неожиданными и точно найдутся на каждой кухне!


1. Клюква


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 1

Маленькая кислая ягода содержит в себе огромное количество антиоксидантов, ценных витаминов, элементов и веществ, среди которых — витамин С, витамин К, способствующий лучшему усвоению кальция, клетчатка и йод. В 100 граммах клюквы содержится примерно 350 мкг йода. Добавляйте клюкву в выпечку, салаты и соусы — и суточная норма йода будет обеспечена.


2. Клубника


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 2


Жаль, что сейчас еще нет вкусной и сочной клубники, но стоит взять на заметку: в этой сладкой красной ягоде достаточное количество йода — в одной чашке почти 10% суточной нормы потребления, около 13 мкг. Кроме того, клубника укрепляет иммунитет за счет витамина C, регулирует кровяное давление, а также снижает уровень «плохого холестерина».


3. Чернослив


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 3


Только за огромный список важных свойств его однозначно стоит добавить в свой рацион: чернослив препятствует появлению серьезных болезней, регулирует уровень сахара в крови, что может спасти от появления диабета второго типа и ожирения, снижает холестерин и укрепляет кости. В черносливе также содержится витамин К, а еще бета-каротин. Согласно исследованию, проведенному The Harvard School of Public Health, потребление продуктов, содержащих этот растительный пигмент, улучшает настроение и делает людей счастливее. А всего в пяти штучках чернослива содержится 13 мкг йода.


4. Креветки


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 4


Большинство морепродуктов отличается высоким содержанием йода, и среди всех обитателей огромного морского мира можно выделить креветок. В 100 граммах этих ракообразных содержится около 40 мкг йода. Но креветки станут отличным вариантом ужина не только из-за этого — они чуть ли не единственный источник мощнейшего антиоксиданта астаксантина. Огромное количество исследований подтвердило, что астаксантин эффективнее остальных антиоксидантов борется со свободными радикалами, которые являются причиной большинства наших болезней. Особенно хорошо астаксантин сумел себя проявить в улучшении работы мозга и центральной нервной системы. Согласно исследованию, астаксантин положительно влияет на память человека и снижает риск заболеваний мозга.


5. Треска


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 5


Треска — превосходный источник белка для тех, кто следит за своим питанием: белая рыба имеет мало жиров и калорий, но много витаминов и элементов, включая йод. В одной порции, 100 граммов, содержится примерно 110 мкг йода. Также треска богата кальцием, магнием, калием, фосфором, витамином Е и витаминами группы В, особенно витамином В12, который принимает участие в нормальной работе сердечно-сосудистой системы.


6. Тунец


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 6


Тунец более жирная рыба, чем треска, но от этого не менее полезная. Среди ценных свойств тунца — его способность предотвратить инсульт. Недавние исследования смогли обнаружить, что у тех, кто потребляет тунца четыре-пять раз в неделю, риск возникновения инсульта снижен на 30%. В тунце много калия, фосфора, кальция, магния, железа и йода.


7. Грудка индейки


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 7


Еще один отличный и здоровый источник йода. Индейку любят все: и спортсмены за большее количество белка, и худеющие за маленький процент жира. Но любить ее стоит и за высокую концентрацию полезных веществ: кальция, калия, цинка, железа, фосфора, йода и витаминов группы В.


8. Картофель


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 8


Многие стараются оградить себя от потребления картофеля, ведь в нем много крахмала, который может принести лишние килограммы. Но иногда включать в свой рацион картофель все-таки нужно: он содержит железо, фосфор, кальций и цинк — все вместе они способствуют улучшению здоровья костей; витамин В6, который правильно усваивает белки и жиры и предотвращает нервные расстройства; а также калий, магний и йод. В одной средней картофелине присутствует около 60 мкг йода, что является почти половиной нормы суточного потребления. Но есть картофель лучше в запеченном виде, нежели в виде пюре, в которое еще добавляется сливочное масло и жирное молоко.


9. Белая фасоль


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 9


Блюда из фасоли не только вкусны и богаты йодом, но еще и очень полезны: в бобах полно клетчатки, преимущества потребления которой нам уже хорошо известны. Вместе с тем бобы обладают низким гликемическим индексом, что чрезвычайно важно для диабетиков, так как уровень ГИ способствует повышению/понижению уровня сахара в крови. Помимо клетчатки и белка, белая фасоль богата магнием, медью, цинком, фолиевой кислотой, которая необходима для создания новых клеток в организме и поддержания их в нормальном состоянии, и, конечно же, йодом — в 100 граммах фасоли его содержится чуть больше 30 мкг.


10. Морская капуста


10 продуктов, в которых больше всего йода. Изображение номер 10


Было бы настоящим преступлением не включить морскую капусту в этот список, ведь она настоящий рекордсмен по содержанию йода наравне с клюквой — 300 мкг в 100 граммах, это больше суточной нормы в два раза! Кроме того, в морской капусте всего 25 калорий на 100 граммов, почти нет жиров и углеводов — настоящая находка для вечно худеющих. Но, покупая в магазине готовые салаты из такой капусты, необходимо обращать внимание на состав — майонезные соусы не оставят от низкой калорийности и следа. Кстати, именно из морской капусты делаются те самые листы (нори), с помощью которых «закручиваются» роллы.


Источник: the-challenger.ru

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