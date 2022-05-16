10 блогов и каналов, которые помогут вам лучше разбираться в вопросах экологии

Блогеры, которые рассказывают о сортировке отходов, веганстве, здоровом образе жизни и делятся познавательными роликами о «зеленом» активизме.





418k подписчиков

На этом канале выходят видео в формате небольшого эссе или документального фильма.

Здесь разбирают самые нетипичные темы, начиная с производства кофе и его влияния на экологию, заканчивая атомными электростанциями.

Видео на английском языке. Поэтому вы сможете не только разобраться в экологических проблемах, но и подтянуть знание языка.





252k подписчиков

Автор канала рассказывает, как жить экологичнее. Девушка проверила многие советы на себе и дает подсказки, что и как изменить в своей жизни, чтобы уменьшить количество отходов.

Еще у нее есть видео о различных этичных брендах, которые не вредят окружающей среде, а наоборот, заботятся о ней. Канал на английском языке.





84,4k подписчиков

Юлия придерживается вегетарианства. В своем блоге рассказывает не только об отказе от мяса, но и о концепции «ноль отходов».

Как жить и не производить после себя мусор? Как придерживаться минимализма и ни в чем не нуждаться? Что такое эко-этичная одежда и как собирать себе идеальную эко-сумку для городских прогулок? Обо всем этом и не только в видео.





«ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность»

100,8k подписчиков

Telegram-канал про эко-новости, умное потребление и шеринг.

Также тут собирают советы и инструкции о том, как грамотно и без фанатизма погрузиться в экологичный и устойчивый образ жизни. Ежедневная доза мотивации стать лучше!





Аида Алимбекова , @aida_alimbekova





46k подписчиков

Аида — экотренер, блогер и консультант из Алматы. Входит в топ-30 профессионалов по Управлению отходами в Казахстане. Получила звание Лучший Zero Waste блогер Live Organic Awards 2021.

В блоге рассказывает о возможностях ведения экологичного образа жизни в Казахстане.





38,5k подписчиков

Страница Олеси о ее жизни по принципам движения «ноль отходов». Девушка даже создала специализированный магазин Noplasticitsfantastic. Она рассказывает о лайфхаках, которые сама использует каждый день, делится опытом.

Еще в ее блоге есть рубрика, где она с другими экспертами разбирает мифы и факты об экологии.





24k подписчиков

Ася рисует эко-картинки. Она основатель экокомьюнити Pokolenie Zero, которое с помощью иллюстраций рассказывает от лица пакетов, бутылок и другого неперерабатываемого мусора о том, какой вред они наносят природе. Интересный способ рассказать о серьезной проблеме.





2,9k подписчиков

Один из самых популярных эко-активистов Центральной Азии, медиаэксперт и создатель проекта #ЭкоАдам.

Он пишет полезные тексты на эко-тематику и призывает молодежь Кыргызстана к позитивным изменениям. А еще через его блог можно узнать о самых интересных эко-ивентах страны.





1,5k подписчиков

Девушка из Таджикистана ведет блог о своем любимом деле — эко-активизме. Она обучалась экологии, работает в данной сфере и даже стала автором книги об эко-концепции для детей начальной и средней школы.

Делится простыми и эффективными советами о том, как стать экологичнее, живя в Центральной Азии.