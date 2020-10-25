10 бизнесменов, которые развивают ресторанное дело в Казахстане

Юрий Негодюк, ресторатор
Мой бизнес — это мое хобби. Ресторанный бизнес многогранный, разносторонний. Я не готов на 100% отойти от него, потому что мне самому интересно им заниматься. В нашей сфере быстро видно результат, а мне нравится получать результаты. Когда ты видишь довольного гостя — это твой результат. Каждый день я получаю большое количество позитива, энергии, от этого еще больше хочется двигаться дальше.
Подробнее.
Дана Канапина, основатель кондитерской La Crème
Открывая кондитерский бутик, естественно, я хотела работать именно с теми продуктами, на которых училась. Потому что это действительно качественный шоколад, приготовление из которого — целая сложная технология, это лучшие натуральные красители, на которые не бывает аллергии, это свежие фрукты, даже если они экзотические. Все это нам привозят из-за границы друзья и знакомые. Конечно, такие ингредиенты стоят очень недешево, и это увеличивает стоимость готового изделия. Но те, кто пробуют один раз, потом уже чувствуют разницу, и впоследствии покупают только у нас.
Подробнее.
Адилет Закиев, владелец сети кофеен CrêpeCafé
Мы были новичками в сфере ресторанного бизнеса, поэтому допускали много ошибок, которые впоследствии исправляли. У нас работает уже две точки, в скором времени откроем третью на Иманова.
Подробнее.
Вячеслав Жемчугов и Карина Касаткина, основатели @cafe.tochka
Мы хотели создать доступное современное кафе с качественными продуктами. Открылись в 2017 году, с тех пор изменилось позиционирование и видение заведения. Мы не называем себя рестораном или кофейней, потому что не подходим под эти форматы.
Подробнее.
Гульмира Мамытбаева, основатель и владелица кофейни Bon Bon
Я всегда ориентируюсь на наших постоянных клиентов. Когда разговариваю со своими менеджерами, то прошу их интересоваться делами наших постоянных клиентов, болтать с ними. Ведь если кто-то не появляется очень долгое время, то это тревожный звонок для каждого из нас. Мне всегда очень приятно, когда люди приходят и говорят: «Мы сходили в другие места, но там не понравилось, а здесь мы уже чувствуем себя как дома».
Подробнее.
Евгений Афонин, учредитель пиццерии WOW PIZZA
Наш продукт не только пицца. Продукт — это сервис, который мы оказываем клиенту. Туда входит скорость доставки, эмоции, которые мы дарим клиенту, красивая упаковка и вкусная пицца. Это и есть продукт — то, что в итоге получает клиент.
Мы используем качественные ингредиенты, не экономим на начинке. Когда курьеры не справляются, мы можем нанять такси в ущерб себе. Для нас приоритет — чтобы клиент остался доволен. И, судя по отзывам, у нас получается!
Подробнее.
Аблай Газизов, Бахтияр Каюпов и Данияр Калдыбаев, основатели доставки пиццы Amigo Pizza
Бахтияр. В соотношении качества и цены наша пицца одна из лучших в Астане. То есть за ту цену, которую мы установили, вы покупаете хорошую, вкусную пиццу. Свою пиццу мы готовим из свежих, качественных ингредиентов. Например, мы используем сыр, а не сырный продукт. Это обязательно моцарелла.
Подробнее.