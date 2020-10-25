10 бизнесменов, которые развивают ресторанное дело в Казахстане







Мой бизнес — это мое хобби. Ресторанный бизнес многогранный, разносторонний. Я не готов на 100% отойти от него, потому что мне самому интересно им заниматься. В нашей сфере быстро видно результат, а мне нравится получать результаты. Когда ты видишь довольного гостя — это твой результат. Каждый день я получаю большое количество позитива, энергии, от этого еще больше хочется двигаться дальше. Мой бизнес — это мое хобби. Ресторанный бизнес многогранный, разносторонний. Я не готов на 100% отойти от него, потому что мне самому интересно им заниматься. В нашей сфере быстро видно результат, а мне нравится получать результаты. Когда ты видишь довольного гостя — это твой результат. Каждый день я получаю большое количество позитива, энергии, от этого еще больше хочется двигаться дальше.

Открывая кондитерский бутик, естественно, я хотела работать именно с теми продуктами, на которых училась. Потому что это действительно качественный шоколад, приготовление из которого — целая сложная технология, это лучшие натуральные красители, на которые не бывает аллергии, это свежие фрукты, даже если они экзотические. Все это нам привозят из-за границы друзья и знакомые. Конечно, такие ингредиенты стоят очень недешево, и это увеличивает стоимость готового изделия. Но те, кто пробуют один раз, потом уже чувствуют разницу, и впоследствии покупают только у нас.Мы были новичками в сфере ресторанного бизнеса, поэтому допускали много ошибок, которые впоследствии исправляли. У нас работает уже две точки, в скором времени откроем третью на Иманова.Мы хотели создать доступное современное кафе с качественными продуктами. Открылись в 2017 году, с тех пор изменилось позиционирование и видение заведения. Мы не называем себя рестораном или кофейней, потому что не подходим под эти форматы.Я всегда ориентируюсь на наших постоянных клиентов. Когда разговариваю со своими менеджерами, то прошу их интересоваться делами наших постоянных клиентов, болтать с ними. Ведь если кто-то не появляется очень долгое время, то это тревожный звонок для каждого из нас. Мне всегда очень приятно, когда люди приходят и говорят: «Мы сходили в другие места, но там не понравилось, а здесь мы уже чувствуем себя как дома».Наш продукт не только пицца. Продукт — это сервис, который мы оказываем клиенту. Туда входит скорость доставки, эмоции, которые мы дарим клиенту, красивая упаковка и вкусная пицца. Это и есть продукт — то, что в итоге получает клиент.Мы используем качественные ингредиенты, не экономим на начинке. Когда курьеры не справляются, мы можем нанять такси в ущерб себе. Для нас приоритет — чтобы клиент остался доволен. И, судя по отзывам, у нас получается!Бахтияр. В соотношении качества и цены наша пицца одна из лучших в Астане. То есть за ту цену, которую мы установили, вы покупаете хорошую, вкусную пиццу. Свою пиццу мы готовим из свежих, качественных ингредиентов. Например, мы используем сыр, а не сырный продукт. Это обязательно моцарелла.