WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

10 азербайджанцев, которыми гордилась вся страна в 2025 году
Город Баку

24.12.2025

10 азербайджанцев, которыми гордилась вся страна в 2025 году

Рассказываем о самых ярких личностях в Азербайджане, которые вдохновляли нас в 2025 году своими достижениями.


Ульви Ганизаде


Греко-римский борец Ульви Ганизаде в октябре 2025 года был признан лучшим спортсменом Азербайджана. В этом году он стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, выиграв золотую медаль на чемпионате мира в Загребе.


Сельджан Магсудова


Сельджан Магсудова — гимнстка, которая продолжает впечатлять своими достижениями. В 2025 году на соревновании в Германии она установила новый мировой рекорд, успешно выполнив тройной сальто на соревнованиях по батутной гимнастике. Этот элемент стал редким достижением в мировом спорте.


Тофиг Алиев


Гимнаст Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль на Всемирных играх в Китае. Однако особенно восхищает его новый рекорд — уникальный элемент, тройное сальто с тройным оборотом на акробатической дорожке.


Назим Садыхов


В 2025 году в Азербайджане впервые прошел турнир UFC, где Назим Садыхов одержал досрочную победу над бразильским борцом. Садыхов впечатлял своими результатами и на других боях, получив награды Performance of the Night и Fight of the Night.


Хасрат Джафаров


Хасрат Джафаров принес Азербайджану серебряную медаль в греко-римской борьбе на Играх Исламской солидарности 2025 года в Саудовской Аравии, чем продолжает вдохновлять молодых спортсменов.


Зелим Коцоев


Один из лучших спортсменов страны, Зелим Коцоев выиграл золото на Олимпийских играх 2024 года, а в 2025 продолжил выступления на высшем уровне, став серебряным призером на Играх исламской солидарности.


Теймур Ганифаев

На международном музыкальном конкурсе «Новая волна 2025», прошедшем в Казани Теймур Ганифаев стал обладателем приза зрительских симпатий.


Джахангир Гасымов

Школьник Джахангир Гасымов поразил своими успехами на международной олимпиаде Future Intelligence Students Olympiad, став абсолютным победителем по логике, золотым медалистом по математике и серебряным призером по английскому языку.


ROYA


Яркая артистка в этом году стала самой популярной певицей Азербайджана, а также была отмечена в Каннах престижным международным званием — «Культурный посол Азербайджанской музыки».


Эмин Агаларов


Эмин Агаларов продолжает вдохновлять и впечатлять азербайджанцев своим творчеством и бизнесом. На прошедшем в этом году фестивале Dream Fest 2025 выступили яркие звезды не только азербайджанской, но и мировой эстрады.

#баку #азербайджан #итогигода #достижения
