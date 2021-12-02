10 артистов из Центральной Азии, чей талант признают не только на Родине, но и за рубежом





Режиссер и фотограф, который работал с такими брендами как Nike, Mercedes-Benz, а сейчас трудится в PR-команде Kanye West.





Нурай Догдурбай кызы, @niko1111niko





Девушка родом из Бишкека училась в консерватории, играет на скрипке. Сегодня Нурай по контракту выступает в лучших заведениях мира. Работала в Таиланде, ОАЭ, Катаре и Турции.





Булат Мекебаев, Facebook









Художник и скульптор родом из Кокшетау, живет в Германии около 30 лет. Создал скульптурный портрет Абая, который теперь установлен в Берлине. В этом году художник приезжал в Нур-Султан на совместную с Юлией Желобковой выставку: «Мост времени. Запад — Восток».





Марат Бисенгалиев, Facebook









Известный казахстанский скрипач-виртуоз и дирижер, живет на две страны — Франция и Казахстан. В рамках мирового турне симфонический оркестр под его руководством планирует представить премьеру симфонии Mission Aral на EXPO 2020 в Дубае.





Ордабек Дуйсен, Facebook





Музыкант, скрипач и заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Играет в составе симфонического оркестра Форт-Уэрта в Ирвинге, Техас.





Элдияр Данияров





Кыргызстанский артист балета и педагог, танцевал на сцене театров Кыргызстана, Казахстана и России. Больше десяти лет работает в Atlantic Ballet Theatre of Canada.





Роберт Хеттих









Художник родом из Таджикистана, но более 30 лет живет в Германии. Проводил персональные выставки во многих крупных городах Европы: Париже, Мюнхене, Цюрихе и Берлине. А также в России, Казахстане и Китае.





Максим Смакеев









Скрипач из Кыргызстана, переехал в Мексику 25 лет назад. Играет в университетском оркестре, занимается преподаванием в Universidad de Guanajuato. Вместе с единомышленниками основал камерный оркестр в Леоне.









Артист балета из Кыргызстана работал в Moscow City Ballet и в театрах Южной Кореи, гастролировал по Великобритании и США. Сейчас Азамат выступает на сцене Festival Ballet Providence в Штатах.









Алим — пианист родом из Казахстана. В этом году он стал победителем международного конкурса, который прошел в Лидсе. Благодаря этому, получил контракт на запись со студией Warner Classics.