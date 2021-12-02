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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 артистов из Центральной Азии, чей талант признают не только на Родине, но и за рубежом
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Сегодня в 19:50

10 артистов из Центральной Азии, чей талант признают не только на Родине, но и за рубежом

Марат Шаяхметов, @maratshaya


Марат Шаяхметов.jpg

Режиссер и фотограф, который работал с такими брендами как Nike, Mercedes-Benz, а сейчас трудится в PR-команде Kanye West.


Нурай Догдурбай кызы, @niko1111niko


Нурай Догдурбай кызы.jpg

Девушка родом из Бишкека училась в консерватории, играет на скрипке. Сегодня Нурай по контракту выступает в лучших заведениях мира. Работала в Таиланде, ОАЭ, Катаре и Турции.


Булат Мекебаев, Facebook


Булат Мекебаев.jpg

Художник и скульптор родом из Кокшетау, живет в Германии около 30 лет. Создал скульптурный портрет Абая, который теперь установлен в Берлине. В этом году художник приезжал в Нур-Султан на совместную с Юлией Желобковой выставку: «Мост времени. Запад — Восток».


Марат Бисенгалиев, Facebook


Марат Бисенгалиев.jpg

Известный казахстанский скрипач-виртуоз и дирижер, живет на две страны — Франция и Казахстан. В рамках мирового турне симфонический оркестр под его руководством планирует представить премьеру симфонии Mission Aral на EXPO 2020 в Дубае.


Ордабек Дуйсен, Facebook


Ордабек Дуйсен.jpg

Музыкант, скрипач и заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Играет в составе симфонического оркестра Форт-Уэрта в Ирвинге, Техас.


Элдияр Данияров


Элдияр Данияров.jpg

Кыргызстанский артист балета и педагог, танцевал на сцене театров Кыргызстана, Казахстана и России. Больше десяти лет работает в Atlantic Ballet Theatre of Canada.


Роберт Хеттих


Роберт Хеттих.jpg

Художник родом из Таджикистана, но более 30 лет живет в Германии. Проводил персональные выставки во многих крупных городах Европы: Париже, Мюнхене, Цюрихе и Берлине. А также в России, Казахстане и Китае.


Максим Смакеев


Максим Смакеев.jpg

Скрипач из Кыргызстана, переехал в Мексику 25 лет назад. Играет в университетском оркестре, занимается преподаванием в Universidad de Guanajuato. Вместе с единомышленниками основал камерный оркестр в Леоне.


Азамат Асангул, @danseur01


Азамат Асангул.jpg

Артист балета из Кыргызстана работал в Moscow City Ballet и в театрах Южной Кореи, гастролировал по Великобритании и США. Сейчас Азамат выступает на сцене Festival Ballet Providence в Штатах.


Алим Бейсембаев, @alimbeisembayev


Алим Бейсембаев.jpg

Алим — пианист родом из Казахстана. В этом году он стал победителем международного конкурса, который прошел в Лидсе. Благодаря этому, получил контракт на запись со студией Warner Classics.

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