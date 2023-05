Qazaqstan graduates Association in the UK қауымдастығының атынан шыққан қазақстандық студенттер «Ұлыбританиядағы өмір туралы қазақстандық студенттің анықтамалығы» атты ақпараттық өнім шығарды.



Бұл буклет ақпараттың едәуір көлемін қамтиды және 4 бөлімнен тұрады, ол Ұлыбританияға оқуға келген азаматтарымызда туындайтын мәселелерді шешуде өте пайдалы болуы мүмкін.



Qazaqstan graduates Association in the UK — бұл Ұлыбританиядағы еліміздің құндылықтары мен мәдени ерекшеліктерін ілгерілету үшін Біріккен Корольдікте тұратын Қазақстандық студенттер мен қазақстандықтар арасында тиімді коммуникациялар құруға арналған алаң.