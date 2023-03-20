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WE matter who is close to us and to our families. We wish to be close to us only reliable people who can be trusted.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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new-places-in-bishkek-and-tashkent-cafes-shops-and-sports-centers
New places in Bishkek and Tashkent: cafes, shops and sports centers
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Today at 17:30

New places in Bishkek and Tashkent: cafes, shops and sports centers

We have compiled a selection for those who are looking for new experiences and interesting places to visit.


Tashkent


Brunello Cucinelli, @brunellocucinelli_brand

Brunello Cucinelli is known for its commitment to ethical and sustainable production methods, using only high quality materials, handicrafts and environmental friendliness.


The Black Quail, @theblackquail

The new outlet of The Black Quail, a leather goods brand, is located on the second floor of the Tashkent International Airport. The assortment of the store includes bags, clutches, purses, key rings, belts, neckerchiefs and more.


Multibrand showroom of finishing materials KS Lux, @kslux_showroom

KS Lux provides customers with access to quality finishes from some of Europe's leading premium brands, including Colorificio Veneziano. The company is engaged in the production of decorative coatings: travertine, marmorine and Venetian plaster. Feature Colorificio Veneziano - natural, environmentally friendly material.



Freta, @fretta.uz

A new coffee shop was launched in the city center in a test mode. Here you can enjoy delicious coffee, tea, homemade soup and pastries, as well as take it all with you.


Bishkek


ACHYQ [achyk], @achyq.bar

A pet-friendly bar where you can meet like-minded people and taste different types of cocktails.


Nebrevno Space, @nebrevnospace

Women's space with experienced trainers. Here you can stretch and participate in brunches and team building events to strengthen relationships and promote cooperation between community members.


MINT SPA, @myata_spa.kg

The spa offers massage services, as well as spa treatments for hair and scalp. New skin care methods will help you relax and unwind as you should.


Discover Fitness, @discoverfitness_kg

Fitness boutique, where modern equipment and new technologies are available. By visiting the store, you can get professional advice from experts and purchase the right product.

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#uzbekistan #kyrgyzstan #placestogo
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.