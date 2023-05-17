Звезда «Черной пантеры» Летишиа Райт сыграет главную роль в байопике про первую боксершу из Сомали

Роль Шури в «Черной пантере» принесла Летишие Райт всемирную известность.Актриса возглавит каст драмы «В тени». Она будет снята по мотивам реальной истории и основана на биографии Рамлы Али — первой чемпионке по боксу родом из Сомали. Фильм расскажет о том, как будущей спортсменке пришлось бежать из родной страны вместе со своей семьей. Из-за гражданской войны в Восточной Африке родители девочки вместе с ее пятью братьями и сестрами отправились в Лондон. Там в подростковом возрасте Рамла начала заниматься боксом, чтобы сбросить лишние килограммы, а в итоге единоборства стали неотъемлемой частью ее жизни.

Источник: srsly.ru

