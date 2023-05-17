Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
zvezda-chernoy-pantery-letishia-rayt-sygraet-glavnuyu-rol-v-bayopike-pro-pervuyu-boksershu-iz-somali
Звезда «Черной пантеры» Летишиа Райт сыграет главную роль в байопике про первую боксершу из Сомали
181
Главный

Вчера в 10:50

Звезда «Черной пантеры» Летишиа Райт сыграет главную роль в байопике про первую боксершу из Сомали

Роль Шури в «Черной пантере» принесла Летишие Райт всемирную известность.

Актриса возглавит каст драмы «В тени». Она будет снята по мотивам реальной истории и основана на биографии Рамлы Али — первой чемпионке по боксу родом из Сомали. Фильм расскажет о том, как будущей спортсменке пришлось бежать из родной страны вместе со своей семьей. Из-за гражданской войны в Восточной Африке родители девочки вместе с ее пятью братьями и сестрами отправились в Лондон. Там в подростковом возрасте Рамла начала заниматься боксом, чтобы сбросить лишние килограммы, а в итоге единоборства стали неотъемлемой частью ее жизни.

Источник: srsly.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бокс #кастинг #актриса #драма #чернаяпантера
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Узбекистанский режиссер Али Хамраев стал лауреатом V кинофестиваля FELIX
574
Freedom Holding выкупил американский банк
369
Димаш даст сольный концерт в Алматы
1226
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.