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Журналисты Bloomberg сняли выпуск о кыргызстанских ютуберах D Billions
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Сегодня в 09:39

Журналисты Bloomberg сняли выпуск о кыргызстанских ютуберах D Billions

Журналисты издания Bloomberg сняли выпуск про команду кыргызстанских ютуберов D Billions.


«Съемочная группа и репортер Ashlee Vance с большим восхищением слушали нашу историю, называли «феноменом» и просто захвалили. Благодаря этому выпуску с нами познакомятся миллионы родителей наших маленьких зрителей из Америки и остального мира», — пишет PR-директор Чолпонай Кенжекулова.

В прошлом году креативная команда YouTube-канала из Кыргызстана D Billions получила бриллиантовую кнопку.

Источник: kaktus.media

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#кыргызстан #блогеры #bloomberg #ютуб #интервью
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