Журналисты Bloomberg сняли выпуск о кыргызстанских ютуберах D Billions

«Съемочная группа и репортер Ashlee Vance с большим восхищением слушали нашу историю, называли «феноменом» и просто захвалили. Благодаря этому выпуску с нами познакомятся миллионы родителей наших маленьких зрителей из Америки и остального мира», — пишет PR-директор Чолпонай Кенжекулова.





В прошлом году креативная команда YouTube-канала из Кыргызстана D Billions получила бриллиантовую кнопку.





Журналисты издания Bloomberg сняли выпуск про команду кыргызстанских ютуберов D Billions.