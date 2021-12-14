Журнал Time присвоил звание «Человек года» Илону Маску

Издание отметило разносторонние интересы бизнесмена — от нейробиологии до космической отрасли — и его открытость в социальных сетях.





Журнал Time присваивает звание «Человек года» с 1927 года.









В объяснении победителя Time указывает, что «в 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе».