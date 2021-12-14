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Журнал Time присвоил звание «Человек года» Илону Маску
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Сегодня в 10:45

Журнал Time присвоил звание «Человек года» Илону Маску

В объяснении победителя Time указывает, что «в 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе».

Издание отметило разносторонние интересы бизнесмена — от нейробиологии до космической отрасли — и его открытость в социальных сетях.

Журнал Time присваивает звание «Человек года» с 1927 года.

Источник: vc.ru


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