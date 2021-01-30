Жить у моря. Об образе жизни тайцев, и почему они не усложняют себе жизнь

weproject.media совместно с Туристическим управлением Таиланда публикует серию интервью с казахстанцами о жизни в Таиланде. Расскажем, как жить в стране, где круглый год лето, и чем отличается местная культура. В прошлый раз мы поделились историей девушки-диджея из Казахстана. Сегодня расскажем о казахстанце, который тоже построил там успешную карьеру.

Сергей Антоненко, город — Паттайя, руководитель отдела продаж, @antonenko___

О переезде





В Казахстане я жил в городе Алматы. Впервые посетил Таиланд как турист в 2016 году. Страна сразу понравилась мне тем, что здесь круглый год лето. Еще для меня важно окружение, и мне импонировали местные люди и их образ жизни. Тайцы дружелюбные, для них важен душевный покой, поэтому они никогда не усложняют себе жизнь. Если у них болит голова, то они не будут работать, пока снова не почувствуют себя хорошо. Как бы ни было сложно, у них всегда «сабай-сабай».

О деятельности

Я работаю в компании, которая занимается недвижимостью. Она существует с 2012 года и имеет филиалы в Паттайе и на Пхукете. Я являюсь руководителем отдела продаж Галереи недвижимости в этих городах.

С прошлого года мы стали застройщиком. Создаем собственные проекты в Паттайе и на Пхукете.

Работа в Таиланде зависит от сезона. Когда много туристов, акцент идет на них. Мы встречаемся с людьми, показываем им наши объекты и предложения. Но сейчас работа в основном идет онлайн.

В рабочей культуре тайцев тоже есть особенности. Они никуда не спешат, часто опаздывают. Для местных есть более приоритетные вещи, чем деловая встреча. Тайцы всегда помнят о своем праве на отдых.

О жизни в Таиланде





Первое время после переезда было немного сложно. Нужно было быстро привыкнуть ко всему новому и незнакомому. В этом помогли знакомые и друзья, земляки. У нас в WhatsApp есть чат, где казахстанцы, которые живут в Таиланде, общаются, обсуждают какие-то вопросы, дают советы о том, как правильно сделать документы или как найти жилье.

А когда ты обживаешься, входишь в зону комфорта, узнаешь все нюансы, то постепенно начинаешь перенимать особенности тайского менталитета. Например, в Казахстане люди часто куда-то торопятся, нервничают, стоят в пробках по вечерам. Здесь такого нет. Люди никуда не торопятся, могут подождать и пропустить тебя. Местные уважают друг друга и гостей своей страны.

Тайцы любят еду. Она поднимает им настроение. Даже при встрече они спрашивают друг у друга: «Поел ли ты сегодня?». Если поел, значит, все хорошо.





Местная кухня — одна из самых экзотических в мире. В тайских блюдах часто можно встретить сочетание кислых и сладких ингредиентов с острыми.

Здесь развиты сети мелких супермаркетов: «7/11», Family mart, Friendship Market. Есть и крупные Big C, Lotus. Особенно их много в туристических районах. Там всегда можно найти что-то из европейской еды.

Если очень сильно экономить, в Таиланде можно прожить и на 6000 бат в месяц — это около 85 000 тенге. Чтобы жить с комфортом, нужно примерно 15 000 бат.

Аренда небольшой квартиры стоит примерно от 6000 бат. Около 1000 придется потратить на воду и электричество. Аренда машины на месяц — от 3000 бат.

Советы





Если вы хотите покорить Таиланд, вам понадобится определенный бюджет на первое время. Не нужно бояться, пробуйте. Соотечественники всегда могут помочь вам в трудной ситуации.

Как оформить туристическую визу в Таиланд в 2021 году

На данный момент казахстанцам доступны два вида виз в Таиланд – туристическая виза (tourist visa – TR) и специальная туристическая виза (special tourist visa – STV).



Однократная туристическая виза (TR) подходит людям, которые планируют находиться в Таиланде до 60 дней. Но уже в Таиланде виза может быть продлена еще на 30 дней.

Дополнительную информацию можно найти по ссылке.



Контакты Посольства Королевства Таиланд в Нур-Султане:

Телефон: 926 440.

E-mail: [email protected]

Контакты Консульства Королевства Таиланд в Алматы:

Телефон: 509 004 (доп. 9005, 9003)

E-mail: [email protected]



Процедура путешествия в Таиланд по визе TR включает несколько этапов:

1. Подача документов для оформления визы в Посольство. Нужно подготовить: паспорт, фотографию, заявление, выписку из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, свидетельство о браке/о рождении, медицинская страховка, в т.ч. от COVID-19 на сумму не менее 100 000 $, авиабилет в оба конца, сбор на заявление 40 $.

2. После получения визы заявителям необходимо зарегистрироваться и загрузить документы для получения свидетельства о въезде (COE) на сайте.

3. При вылете необходимо предъявить COE, подтверждение бронирования отеля ASQ, медицинскую страховку, медицинскую справку о разрешении на перелет, справку об отсутствии COVID, визу и паспорт.

4. Пройти период ASQ/ALQ в отеле

ASQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в Бангкок.

ALQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в другую провинцию Таиланда.

Список учреждений ASQ и ALQ:

hsscovid.com

asq.locanation.com

Забронировать отель, включенный в программу ASQ и ALQ, можно как напрямую, так и через DMC или систему бронирования agoda.com





Как оформить специальную туристическую визу

СТВ предназначена только для однократного въезда, не подлежит переводу на другие типы виз и действительна 90 дней. Но есть возможность двух продлений, по 90 дней каждое.

Процедура путешествия в Таиланд по визе STV, включает несколько этапов:

1. Отправить документы на электронную почту Посольства: копия паспорта, форма декларации, копия справки о несудимости, подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, копия выписки из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), медицинская справка, подтвержденное бронирование авиабилетов, копия действительного медицинского страхового полиса, страховка.

2. Если заявка будет одобрена, Посольство отправит электронное письмо с приглашением в Посольство для подачи заявления. Визовый сбор составляет 80 $. Срок ожидания визы и свидетельства о въезде — не более 5 рабочих дней.

3. После получения визы необходимо подать документы для выдачи СОЕ на сайте coethailand.mfa.go.th.

4. Во время регистрации рейса нужно предъявить сотруднику авиакомпании документы: свидетельство о въезде, форму декларации, оригинал медицинского сертификата COVID-Free, оригинал сертификата врача Fit to Fly, медицинскую страховку с минимальным покрытием 100 000 $ на расходы по медицинскому лечению COVID-19, подтвержденное бронирование размещения на период карантина, действующую визу.

Все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.