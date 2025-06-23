Женское дело. Каринэ Абдукаримбекова о своем деле и силе женского сообщества в Узбекистане

Женское предпринимательство в Узбекистане развивается быстрыми темпами. Все больше женщин стремятся к независимости и реализуют себя в разных сферах. В этом интервью Каринэ Абдукаримбекова рассказала, как строила агентство с нуля, почему честность — главная ценность в работе и как поддерживает развитие женского предпринимательства в Узбекистане.





Каринэ Абдукаримбекова, город — Ташкент, маркетолог, предприниматель,

О себе

Я мама, супруга и надежный партнер в сфере маркетинга. Больше 15 лет помогаю компаниям достигать успеха, используя честный и прозрачный подход.

Как основательница и CEO агентства полного цикла Trefoil, я помогаю бизнесу расти и процветать. Мои знания позволяют создавать эффективные стратегии и достигать впечатляющих результатов. Я верю, что успешный бизнес — это не только о цифрах, но и о создании ценности для людей.

Я горжусь тем, что стала сертифицированным международным бизнес-тренером, экспертом маркетинговой ассоциации Узбекистана и членом экспертного жюри TAF. А также создала клуб женского и ментального здоровья Femina, где мы делимся опытом и поддерживаем друг друга.

Как все началось

Предпринимательство у меня в крови. Мой папа предприниматель, и он всегда говорил: «Лучше быть собственником маленькой компании, чем быть в найме в крупной. Свое дело — это свое!».

Я тоже амбициозный человек, мне всегда хотелось большего. В должности директора по маркетингу мне было скучно. Я понимала, что свои знания и навыки могу вложить в собственную компанию. Я всегда мечтала о маркетинговом агентстве, где все будет работать по моим правилам.

Я знала, что приду к этому, но мне нужно было сделать себе «имя». Стать узнаваемым маркетологом, чтобы клиенты сами находили меня. Так и произошло: за два года существования агентства я ни разу не запускала рекламу, чтобы привлечь клиентов. Они всегда приходят по рекомендациям.

Когда я поняла, что не вижу дальнейшего развития в чужой компании, приняла решение двигаться дальше. Супруг тоже меня поддержал, замотивировал.

Сначала у меня был только один проект — личный бренд врача. Моя прибыль составляла 100$. Спустя месяц на меня стали выходить знакомые, появилось три постоянных проекта. А спустя еще несколько месяцев в список постоянных клиентов зашли два крупных медицинских проекта.

О компании

Моя компания молода, но перспективна. Последние восемь лет я проработала как медицинский маркетолог, поэтому больше всего крупных проектов, с которыми мы работаем, связаны с медициной.

Я рада, что могу помогать людям через эти проекты. Ежемесячно мы проводим бесплатные консультации в клиниках, которые помогают обществу быть здоровым.

Мы работаем только с теми компаниями, которые приносят пользу обществу. Мы на стороне конечного потребителя, сотрудничаем с брендами, которые заинтересованы в изменениях. Стремятся, чтобы их клиенты были довольны качеством и сервисом продукта.

Честность — главная ценность нашей компании. Мы видим рынок Узбекистана, где каждый продукт и каждая услуга отличаются исключительным качеством, приносят реальную пользу и эффективно решают проблемы потребителей. Мы стремимся к тому, чтобы конечный потребитель, клиент наших клиентов, был искренне счастлив и удовлетворен от использования высококлассных товаров и услуг, продвигаемых с помощью честного и отзывчивого маркетинга.

Еще один принцип — счастье клиента. Мы всегда стараемся дать больше, чем ожидают наши партнеры.

Также в агентстве работают женщины, у многих из них есть дети, и они предпочитают удаленный формат работы. Теперь мы выросли и готовы переезжать в офис, но члены команды могут продолжить работу онлайн.

Внутри компании есть обучение. Будучи сертифицированным международным бизнес-тренером, ежемесячно я провожу тренинги для сотрудников. Также у нас есть книжный клуб.

О сложностях

Сложностей было много. Особенно с кадрами. Бывало, когда женщины, которых я поддерживала, в которых я поверила, подходили к своей работе безответственно: бросали проекты без причин, писали красивые отчеты, не выполнив обязательства. Были случаи, когда я ошибалась в сотрудниках в ущерб компании и себе. Вкладывала ресурсы, верила, а люди пытались забрать проекты себе или за спиной агентства обрабатывали врачей, чтобы вести их личный бренд. Я многому научилась за эти два года. В первую очередь, стала осторожнее в выборе команды.

Когда я только начинала бизнес, многие клиенты мужчины не могли поверить, что женщина может вести за собой команду и приносить результат. Поэтому на начальных этапах развития компании у нас в основном были клиенты женщины.

О развитии женского предпринимательства в Узбекистане

Женский бизнес в стране набирает обороты. Для развития женского предпринимательства появляется много инициатив. Я не вижу никаких преград, главное найти окружение, которое вас поддержит и направит в нужное русло.

Я создала женское сообщество «Фемина», цель которого — сделать так, чтобы женщина была здоровой, счастливой и образованной. В апреле мы провели большой форум для предпринимательниц, где обсудили такие темы как маркетинг, финансы и управление персоналом. Продолжаем эту инициативу в формате бранчей по инвестициям и финансам.

Рекомендации

Никогда ничего не бойтесь. Смелость помогает достигать невозможного. Два года назад я не могла представить, что сегодня у меня будет то, что я имею.

Важно развиваться. Каждый день изучайте что-то новое — это сделает вас сильнее.

Заводите новые знакомства. Новые знакомства — это новые возможности. Благодаря новым связям у вас будет возможность запускать коллаборации, решать многие вопросы и легко вести бизнес.