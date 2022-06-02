Женская сборная Казахстана по теннису впервые поднялась в топ-10 мирового рейтинга

Казахстанская женская Национальная команда по теннису впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга, взлетев с 16 на 9 место.
Казахстанки в апреле дома победили команду Германии со счетом 3:1 в квалификации командного чемпионата мира и вышли в финальный раунд турнира, который пройдет в ноябре текущего года.
Топ 10 рейтинга Billie Jean King Cup выглядит следующим образом:
1. Австралия — 1002,71
2. Франция — 885,6
3. Испания — 884,62
4. Чехия — 842,92
5. Швейцария — 881,81
6. Канада — 780,09
7. США — 758,09
8. Словакия — 744,23
9. Казахстан — 704,75
10. Германия — 702,52.
Источник: ktf.kz