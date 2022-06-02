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Женская сборная Казахстана по теннису впервые поднялась в топ-10 мирового рейтинга
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Сегодня в 09:30

Женская сборная Казахстана по теннису впервые поднялась в топ-10 мирового рейтинга

Казахстанская женская Национальная команда по теннису впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга, взлетев с 16 на 9 место.

Казахстанки в апреле дома победили команду Германии со счетом 3:1 в квалификации командного чемпионата мира и вышли в финальный раунд турнира, который пройдет в ноябре текущего года.

Топ 10 рейтинга Billie Jean King Cup выглядит следующим образом:

1. Австралия — 1002,71

2. Франция — 885,6

3. Испания — 884,62

4. Чехия — 842,92

5. Швейцария — 881,81

6. Канада — 780,09

7. США — 758,09

8. Словакия — 744,23

9. Казахстан — 704,75

10. Германия — 702,52.

Источник: ktf.kz

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