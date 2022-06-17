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Женская команда Казахстана по фехтованию завоевала «бронзу» чемпионата Азии в Сеуле
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Сегодня в 10:00

Женская команда Казахстана по фехтованию завоевала «бронзу» чемпионата Азии в Сеуле

В завершающий день командных соревнований чемпионата Азии по фехтованию в Сеуле женская сборная Казахстана отметилась медалями.

В состязаниях по фехтованию на сабле от Казахстана выступали Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Татьяна Приходько и Анастасия Гулик.

В четвертьфинале континентального первенства саблистки одолели спортсменок из Гонгконга со счетом 45:43.

В полуфинальной встрече казахстанки уступили сборной Южной Кореи со счетом 35:45 и остановились на третьей строчке турнира с бронзовой медалью.

Источник: olympic.kz

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