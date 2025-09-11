Женщины о женщинах: как бранч New Vision в Алматы стал местом для открытого разговора о бизнесе и лидерстве

С каждым годом в Казахстане все больше женщин выбирают путь предпринимательства. Самые яркие представительницы стали гостьями на бранче New Vision совместно с YPO Kazakhstan.



Это была встреча предпринимательниц, которая объединила разные истории и дала возможность поговорить не о статусах и должностях, а о том, что формирует устойчивый бизнес и личный рост.

Формат выбрали камерный — городское кафе вместо зала. Такой подход позволил участницам быть ближе друг к другу и обсуждать темы, которые часто остаются за рамками крупных конференций.

Спикерами встречи стали женщины, которые сами задают тон в казахстанском бизнесе:

— Гаухар Каппарова — CEO G&G Glamour и акционер Lancaster Group

— Иоанна Пономаренко — член совета директоров и совладелица «Аралтуз».



Сегодня в сообществе YPO Kazakhstan всего четыре женщины, и именно поэтому их участие в подобных встречах особенно значимо: каждая из них становится не только примером личного успеха, но и проводником для других. Оба спикера поделились историями своего пути. В диалоге много внимания уделили теме образования и книг, а также участницы подчеркнули важность насмотренности.

Гаухар Каппарова

Лидерство для меня — это вдохновение и команда. В путешествиях я ищу новые идеи, в повседневных вещах — внутреннюю опору, а в бизнесе больше всего ценю людей рядом. Именно поэтому такие встречи важны: они напоминают, что ценность диалога и человеческой теплоты стоит не меньше, чем стратегия. И я уверена, что на форуме New Vision в октябре мы сможем расширить этот разговор уже в большом масштабе.

Подобные форматы выполняют сразу несколько функций: они создают площадку для горизонтальных связей, способствуют обмену практическим опытом и позволяют зафиксировать ключевые тренды в бизнес-среде. В отличие от формальных конференций, такие встречи дают возможность участницам выстраивать долгосрочные профессиональные контакты на основе доверия.





Иоанна Пономаренко

Я всегда за то, чтобы быть собой. Все, чего я достигла — результат нетворкинга и готовности учиться. Мир меняется очень быстро, и образование становится необходимостью. Но в основе успеха все равно остается команда и способность погружаться в дело до конца.





Бранч был проведен в рамках подготовки к New Vision Forum 2025 , который состоится в октябре в Алматы. Форум объединит более 10 000 участников и свыше 100 международных спикеров, став крупнейшей дискуссионной платформой региона по вопросам экономики, технологий и общественных трансформаций.





Оксана Шкрыгунова, PR-директор форума

Для нас важно, чтобы New Vision был не только форумом на десятки тысяч человек, но и живой экосистемой, где ценятся личные истории и человеческий контакт. Бранч с представительницами YPO Kazakhstan стал именно таким примером.

Растущее вовлечение женщин в предпринимательскую среду Казахстана формирует новый контур делового лидерства. Подобные инициативы указывают на то, что женщины становятся не только активными участниками бизнес-ландшафта, но и влияют на его институциональное развитие.