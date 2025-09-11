Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
zhenschiny-o-zhenschinah-kak-branch-new-vision-v-almaty-stal-mestom-dlya-otkrytogo-razgovora-o-biznese-i-liderstve
logo
Женщины о женщинах: как бранч New Vision в Алматы стал местом для открытого разговора о бизнесе и лидерстве
Новости Центральной Азии и мира

05.09.2025

Женщины о женщинах: как бранч New Vision в Алматы стал местом для открытого разговора о бизнесе и лидерстве

С каждым годом в Казахстане все больше женщин выбирают путь предпринимательства. Самые яркие представительницы стали гостьями на бранче New Vision совместно с YPO Kazakhstan.

Это была встреча предпринимательниц, которая объединила разные истории и дала возможность поговорить не о статусах и должностях, а о том, что формирует устойчивый бизнес и личный рост.

Формат выбрали камерный — городское кафе вместо зала. Такой подход позволил участницам быть ближе друг к другу и обсуждать темы, которые часто остаются за рамками крупных конференций.

Спикерами встречи стали женщины, которые сами задают тон в казахстанском бизнесе:

— Гаухар Каппарова — CEO G&G Glamour и акционер Lancaster Group

— Иоанна Пономаренко — член совета директоров и совладелица «Аралтуз».

Сегодня в сообществе YPO Kazakhstan всего четыре женщины, и именно поэтому их участие в подобных встречах особенно значимо: каждая из них становится не только примером личного успеха, но и проводником для других. Оба спикера поделились историями своего пути. В диалоге много внимания уделили теме образования и книг, а также участницы подчеркнули важность насмотренности.


Гаухар Каппарова

Лидерство для меня — это вдохновение и команда. В путешествиях я ищу новые идеи, в повседневных вещах — внутреннюю опору, а в бизнесе больше всего ценю людей рядом. Именно поэтому такие встречи важны: они напоминают, что ценность диалога и человеческой теплоты стоит не меньше, чем стратегия. И я уверена, что на форуме New Vision в октябре мы сможем расширить этот разговор уже в большом масштабе.

Подобные форматы выполняют сразу несколько функций: они создают площадку для горизонтальных связей, способствуют обмену практическим опытом и позволяют зафиксировать ключевые тренды в бизнес-среде. В отличие от формальных конференций, такие встречи дают возможность участницам выстраивать долгосрочные профессиональные контакты на основе доверия.


Иоанна Пономаренко

Я всегда за то, чтобы быть собой. Все, чего я достигла — результат нетворкинга и готовности учиться. Мир меняется очень быстро, и образование становится необходимостью. Но в основе успеха все равно остается команда и способность погружаться в дело до конца.


Бранч был проведен в рамках подготовки к New Vision Forum 2025, который состоится в октябре в Алматы. Форум объединит более 10 000 участников и свыше 100 международных спикеров, став крупнейшей дискуссионной платформой региона по вопросам экономики, технологий и общественных трансформаций.


Оксана Шкрыгунова, PR-директор форума

Для нас важно, чтобы New Vision был не только форумом на десятки тысяч человек, но и живой экосистемой, где ценятся личные истории и человеческий контакт. Бранч с представительницами YPO Kazakhstan стал именно таким примером.

Растущее вовлечение женщин в предпринимательскую среду Казахстана формирует новый контур делового лидерства. Подобные инициативы указывают на то, что женщины становятся не только активными участниками бизнес-ландшафта, но и влияют на его институциональное развитие.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #женщины #предпринимательство #форум #newvision
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Таджикистане запустили новое приложение для туристов
В Таджикистане запустили новое приложение для туристов
Авиакомпания Somon Air запустит прямой рейс Душанбе – Лондон
Авиакомпания Somon Air запустит прямой рейс Душанбе – Лондон
WOW!HR Central Asia 2024 — международная кейс-конференция по управлению персоналом
WOW!HR Central Asia 2024 — международная кейс-конференция по управлению персоналом
Sean Paul даст концерт в Алматы
Sean Paul даст концерт в Алматы
В этом году в школах введут переводные экзамены по кыргызскому языку
В этом году в школах введут переводные экзамены по кыргызскому языку