Женщины-лидеры. Айсель Гусейнова о том, как превратила моду в бизнес и развивает Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan

Айсель Гусейнова начинала редактором азербайджанской версии журнала L’Officiel, а сегодня возглавляет Ассоциацию дизайнеров моды Азербайджана и руководит Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan в роли сооснователя и креативного директора. В интервью она рассказала, как опыт в инвестиционном центре изменил взгляд на моду, почему лидерство стало для нее способом заявить о своем видении, и что мешает женщинам реализовывать потенциал в Азербайджане.

О пути и амбициях





Моя главная задача — рассказать об азербайджанской fashion-индустрии далеко за пределами страны. Для этого я не только занимаюсь независимым консалтингом иностранных брендов для выхода на азербайджанский рынок, но и помогаю местным брендам выйти на зарубежные платформы, делать показы, поп-апы и другие активности. Параллельно занимаюсь развитием проекта Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan как сооснователь и креативный директор. Моя цель в том, чтобы проект соответствовал международным стандартам и при этом сохранял культурное ДНК Азербайджана.

Мой путь начался с позиции редактора азербайджанской версии журнала L’Officiel — там сложилось понимание медийной составляющей модной индустрии. Параллельно работала с локальной Неделей моды: именно этот опыт стал отправной точкой в формировании видения индустрии и создании масштабных fashion-платформ.

Со временем, лучше понимая индустрию и роль в ней, я основала Ассоциацию дизайнеров моды Азербайджана. Параллельно развивала независимые проекты и международные франшизы с фокусом на стандартизацию крупных модных показов в соответствии с международными требованиями.

Лидерство стало единственным способом рассказать о своей точке зрения и заявить о своем видении.

Самым важным поворотом в карьере оказался опыт работы в инвестиционном центре, где сложилось понимание основ бизнеса. Теперь на моду смотрю не только как на эстетику и творческую реализацию, но и как на бизнес.

О стиле управления





Мой стиль лидерства — это симбиоз трансформационного и демократического подходов.

С одной стороны, важно формировать видение и задавать стратегический вектор — вдохновлять идеями и направлять движение. С другой, нужна глубокая вовлеченность в командную работу: включать команду и партнеров в принятие решений, создавать пространство для диалога, учитывать ценность каждого мнения. На этом балансе между сильным видением и коллективной вовлеченностью строится мой подход к управлению и развитию проектов.

На первом месте в работе для меня всегда интересные идеи и люди, стоящие за проектами.

Самое сложное в управлении — поиск ресурса для реализации идей.

Еще одно правило — сложные решения я стараюсь принимать на холодную голову.





О среде и стереотипах





Прежде чем реагировать на стереотипы, я пытаюсь понять их природу. За ними часто стоит накопленный опыт множества людей, которые уже проходили разные пути решения одной и той же задачи.

Важно не отрицать стереотипы как таковые, а разбирать их суть: понимать, почему они сформировались и какую функцию выполняют. И уже на этой основе адаптировать под актуальный контекст, переосмысливая и применяя их более точно и осознанно.

В Азербайджане во многих сферах, включая моду, ключевую роль играют активные женщины. При этом найти баланс между домом и карьерой по-прежнему сложно — нередко приходится отдавать приоритет семье. Главная трудность заключается не в отсутствии потенциала, а ограниченность возможностей для его реализации.

О балансе и личной позиции





Для баланса между личной жизнью и высокой ответственностью я окружаю себя теми, кто верит в дело и горит им. Тогда работа перестает быть бременем и становится частью жизни.

Трудности мне помогает преодолевать убеждение: любая сложная ситуация — шанс взглянуть на привычное под другим углом.

Успех для меня — это свобода в реализации.





О будущем и влиянии





Через свою работу я хочу помочь людям мыслить шире, перестать ограничивать себя собственными страхами.

Девушкам, которые только начинают путь: слушайте других, но не забывайте слышать себя.

Мои инсайты





Самое сложное решение за последний год — взять на себя ответственность за большие проекты.

Качество, без которого невозможно быть лидером — эмпатия и острота мышления.

Самое недооцененное лидерское качество — доброта.

искать проблемы. Теперь ищу решения

Что я перестала делать, став руководителем —