«Жаным, ты не поверишь» выходит на DVD и Blu Ray в Великобритании

С 21 февраля диск с казахстанским фильмом можно будет приобрести в пяти крупнейших маркетплейсах: iTunes, Amazon, Sky Store, Google Play и Microsoft Store. Домашняя версия «Жаным, ты не поверишь» выйдет в двух вариантах. DVD-издание адресовано широкому кругу публики, и комплект, состоящий из DVD- и Blu-ray-дисков с большим количеством дополнительных материалов.

На сегодняшний день комедия «Жаным, ты не поверишь» является самой титулованной казахстанской жанровой кинолентой. В активе фильма — участие в 30 международных фестивалях и множество наград.

В списке фестивальных наград комедии значатся Гран-при и приз за лучший сценарий XIX Открытого фестиваля стран СНГ и Балтии «КиноШок», номинация на российскую премию «Ника», приз зрительских симпатий фестиваля Buenos Aires Rojo Sangre, который проходит в Аргентине, Festival Director's Choice Award — приз организаторов норвежского Ravenheart International Film Festival, три награды фестиваля Toronto After Dark и приз за лучший сценарий японского фестиваля Risingsun.