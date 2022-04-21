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Жансая Абдумалик стала президентом Федерации шахмат Алматы
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Сегодня в 09:14

Жансая Абдумалик стала президентом Федерации шахмат Алматы

В Алматы создана Федерация шахмат. Президентом организации назначена Жансая Абдумалик.

Новая организация получила аккредитацию после ее отзыва от Союза шахматистов Алматы и будет развивать шахматную культуру в городе.

В планах федерации до 2024 года — развитие четырех основных направлений: массового спорта среди горожан, шахмат в школьном образовании, спорта высших достижений, а также поддержка ветеранов

В ближайшие три года планируется организация новых регулярных спортивных мероприятий — открытых сеансов одновременной игры, турниров между сборными Алматы и других городов, а также создание новых шахматных зон в парках, дворах, больницах и других общественных местах.

Источник: tengrinews.kz

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