Жанибек Алимханулы попал в рейтинг чемпионов вместе с «Канело»

Не знающий поражений казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы попал в рейтинг самых активных чемпионов мира в профи от авторитетного портала Box.live.

«Казахский стиль», владеющий поясом WBO, расположился на третьей-четвертой позиции — он проводит защиту своего титула в среднем раз в 219 дней. Лидером топа стал кубинский обидчик Айдоса Ербосынулы Дэвид Моррель, который отстаивает звание чемпиона в среднем раз в 202 дня. На второй строчке расположился мексиканец Сауль «Канело» Альварес — 210 дней.

Источник: sports.kz