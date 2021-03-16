«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов премии «Оскар» 2021 года.
Лидером по количеству номинаций, в том числе за актерскую работу, стал «Манк» Дэвида Финчера — ему может достаться 10 статуэток.
Лучший фильм:
«Отец»
«Иуда и черный мессия»
«Манк»
«Минари»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семеркой».
Лучший актер:
Риз Ахмед, «Звук металла»
Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
Энтони Хопкинс, «Отец»
Гари Олдман, «Манк»
Стивен Ян, «Минари».
Лучшая актриса:
Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
Лучший режиссер:
Томас Винтерберг, «Еще по одной»
Дэвид Финчер, «Манк»
Ли Айзек Чун, «Минари»
Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
Источник: daily.afisha.ruма