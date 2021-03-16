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«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021»
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Сегодня в 11:46

«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов премии «Оскар» 2021 года.

Лидером по количеству номинаций, в том числе за актерскую работу, стал «Манк» Дэвида Финчера — ему может достаться 10 статуэток.

Лучший фильм:

«Отец»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Минари»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой».

Лучший актер:

Риз Ахмед, «Звук металла»

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Гари Олдман, «Манк»

Стивен Ян, «Минари».

Лучшая актриса:

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Лучший режиссер:

Томас Винтерберг, «Еще по одной»

Дэвид Финчер, «Манк»

Ли Айзек Чун, «Минари»

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Источник: daily.afisha.ruма

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