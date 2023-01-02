Запуск самого мощного суперкомпьютера в Европе состоится в 2023 году

Самый мощный в Европе суперкомпьютер Jupiter может заработать в 2023 году

Компьютер разместят в Германии в Исследовательском центре Юлиха. Машина сможет запускать 1 триллион процессов каждые две секунды, что эквивалентно производительности 15 миллионов ноутбуков.

Высокотехнологичная машина будет использоваться для проведения исследований в области здравоохранения, биологии, климата, энергетиками, а также для создания промышленный решений. По мнению экспертов, компьютер улучшит качество исследований и снизит их стоимость, а также поможет интегрировать в них передовые технологи, в том числе квантовые вычисления.

Ожидается, что Jupiter войдет в тройку лучших суперкомпьютеров мира.