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Запуск самого мощного суперкомпьютера в Европе состоится в 2023 году
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Сегодня в 11:33

Запуск самого мощного суперкомпьютера в Европе состоится в 2023 году

Самый мощный в Европе суперкомпьютер Jupiter может заработать в 2023 году

Компьютер разместят в Германии в Исследовательском центре Юлиха. Машина сможет запускать 1 триллион процессов каждые две секунды, что эквивалентно производительности 15 миллионов ноутбуков.

Высокотехнологичная машина будет использоваться для проведения исследований в области здравоохранения, биологии, климата, энергетиками, а также для создания промышленный решений. По мнению экспертов, компьютер улучшит качество исследований и снизит их стоимость, а также поможет интегрировать в них передовые технологи, в том числе квантовые вычисления.

Ожидается, что Jupiter войдет в тройку лучших суперкомпьютеров мира.

Источник: m.forbes.kz

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