Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d9d/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/d9ddf300ce8fee2e6d9bdf423a6e5ffe.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
zak-snayder-pokazal-pervyy-tizer-rezhisserskoy-ligi-spravedlivosti
Зак Снайдер показал первый тизер режиссерской «Лиги справедливости»
47
/
/

Вчера в 10:34

Зак Снайдер показал первый тизер режиссерской «Лиги справедливости»

Режиссер поделился в своем Twitter первым 30-секундным отрывком из своего монтажа «Лиги справедливости». Премьера состоится в 2021 году на HBO Max. В тизере появляется Чудо-женщина и главный злодей фильма Дарксайд.

Изначально именно Дарксайд должен был стать антагонистом, однако не попал в кинотеатральную версию картины.

Источник: film.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#hbomax #лигасправедливости #режиссерскаяверсия
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ночь скидок в «Мегастрой»
1472
Индия расширяет возможности предоставления электронной визы казахстанцам
1128
Первым российским проектом Apple стал фильм-экскурсия об Эрмитаже, снятый на iPhone
302