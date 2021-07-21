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Зачем предпринимателю высшее образование и как выбрать место для учебы
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Вчера в 13:30

Зачем предпринимателю высшее образование и как выбрать место для учебы

Магистратуры для предпринимателей становятся все популярнее. Поэтому перед студентами встает, как выбрать наиболее полезную программу и не ошибиться.

Андрей Кокшаров, продюсер направления «Высшее образование» в «Нетологии», рассказал в «Медиа Нетологии», что должно входить в программу обучения предпринимателей, почему выбор вуза имеет значение и кем должны быть преподаватели.


Андрей Кокшаров, продюсер направления «Высшее образование» в Нетологии

Высшее образование — уже давно не просто элемент престижа. Сегодня корочки без знаний никому не интересны: в цене практические навыки и опыт.

Стремительно развивающаяся диджитал-сфера предлагает множество путей для создания своего дела. Но, пока некоторые стартапы, в том числе российские, привлекают миллионные инвестиции, многие начинающие предприниматели терпят неудачи из-за отсутствия опыта и навыков ведения бизнеса.

Даже самая гениальная бизнес-идея не принесет успеха, если недооценивать важность знаний о предпринимательстве и бизнес-процессах. Рассказываем, какое образование нужно получить предпринимателю и как правильно выбрать курс, чтобы избежать ошибок.

образование

Обучение предпринимательству должно быть комплексным


Бизнес — дело тонкое и многогранное. Предпринимателю недостаточно профильных знаний о предмете, он должен разбираться в менеджменте, маркетинге, управлении стартапом. Есть два способа получить эти знания. Первый путь — разобраться, как продвигать проект, привлекать инвесторов, анализировать рынок и отслеживать актуальные тенденции, методом проб и ошибок, потеряв в процессе время и, с высокой вероятностью, деньги.

Второй путь — выбрать магистерскую программу, где предпринимателей учат, как превратить идею в успешный бизнес. Она включает обучение всем аспектам предпринимательского дела от идеи до воплощения ее в живом продукте.


В программу обучения должны входить практические занятия


После завершения обучения предприниматель должен быть полностью готов вести свое дело. Это значит, что программа курса должна содержать не только теоретическую, но и практическую часть — превращение полученных знаний в эффективные навыки.

Получение только теоретических навыков — зачастую простая трата времени. Такую информацию можно найти самостоятельно, читая книги и статьи по теме. Хотя рекомендовать такой подход не стоит: в перегруженном информационном поле подбор правильных источников может оказаться очень трудным, а помощь эксперта или наставника — необходимой.


бизнес


Одной практики мало: будущее образования за акселерацией


Одна из главных проблем, с которой сталкиваются даже очень хорошие магистратуры, — неэффективное распределение учебного времени. Разбросанная по семестрам практика не дает возможности сосредоточиться на собственном проекте, проработать все его компоненты, а знаний и навыков научного руководителя зачастую может не хватить, чтобы превратить дипломный проект в реальный стартап, который принесет студенту прибыль.

Решение — процесс акселерации, который встроен в обучение и позволяет беспрерывно, без деления обучения на теорию и практику, совершенствовать свой проект. Преподаватели-эксперты строят практические задания на примере стартапа студента, а бизнес-трекер помогает проработать все возникающие вопросы.

От процесса акселерации зависит, сможет ли студент воплотить задуманную идею на практике. Вместо скучного дипломного исследования, о котором забывает большинство выпускников, на аттестационной комиссии студенты представляют свои стартапы, которые начинают приносить реальные результаты сразу после обучения.


Выбор вуза имеет значение


Мало выбрать хорошую магистерскую программу: важно, чтобы она проходила в престижном вузе, диплом которого ценится в бизнес-сообществе. И дело здесь не в корочке, а в нетворкинге и полезных знакомствах, которые можно завести во время обучения.


Преподавать должны успешные бизнесмены-практики


Еще один важный пункт, на который стоит обратить внимание при выборе программы обучения, — личности преподавателей. Наряду с опытными профессорами-теоретиками в обучении должны принимать участие практикующие специалисты — успешные бизнесмены, которые прямо сейчас ведут проекты.

Участие практиков в процессе обучения необходимо, чтобы полученное образование оставалось актуальным. Теория может немного отставать или опережать текущую ситуацию на рынке, поэтому важно корректировать программу так, чтобы можно было применять полученные знания в реальном бизнесе уже сегодня.

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#университет #образование #бизнес #предприниматель #магистратура
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