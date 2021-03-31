За сколько были проданы самые дорогие картины в мире и почему

Татьяна Дрозд, маркетолог, автор weproject







Сколько может стоить одна картина? За что миллионеры и миллиардеры отдают по полцарства на закрытых аукционах.

Часто ценители готовы платить за историю создания, условия, в которых картина была написана, и биографию ее создателя. Здесь мы с вами не разберем такие шедевры, как «Джоконда» или «Тайная вечеря», потому что эти картины — мировые шедевры и часто принадлежат государству и не выставляются на аукционы. Рассмотрим те картины, которые когда-либо были проданы за многие миллионы долларов США.

В разных источниках информация о точной стоимости картин разнится, но топ-10 картин примерно один и тот же.









Самая дорогая картина — «Спаситель мира» (около 1499 г), Леонардо да Винчи, стоит 450,3 миллиона долларов. Эта картина продана на аукционе в Нью-Йорке в 2017 году. Картина долгое время считалась утраченной, но в 2011 году Лондонская национальная галерея объявила, что картина найдена в частной коллекции. Далее последовали годы споров о ее подлинности: отреставрированная картина проходила экспертизу в нескольких музеях Европы и США. Из них только Лондонский после длительных консультаций с экспертами рискнул признать картину подлинной. Решающим аргументом послужил тот факт, что на полотне при реставрации был обнаружен след исправления большого пальца правой руки Христа, а наличие исправлений от первоначального замысла, как правило, говорит о подлинности работы. «Спаситель мира» считается самым дорогим произведением искусства.











«Водяные змеи II» (1907 г), Густав Климт. Картина была продана на закрытых торгах, по некоторым данным, за 187 миллионов долларов. Климт нередко писал картины с подводным подтекстом и каждую следующую эротичнее другой. «Водяные змеи» — это серия из двух картин: на первой изображены исхудавшие русалки, на второй — красивые девушки. Большой акцент сделан на детальную прорисовку тел и пышные рыжие волосы, которые сквозь все полотно переплетаются с водорослями, ракушками и мелкими рыбками и создают как бы основу картины. Картина явно дает понять о предпочтениях художника и имеет глубокий смысл. Название картин намекает нам, что за внешней красотой скрываются холод, опасность и злой умысел, и вся их красота — это ледяное дыхание океана.









«Алжирские женщины» (1955 г), Пабло Пикассо, продана за 179,3 миллиона долларов. «Алжирские женщины» — это не одна картина, а 15 вариаций сюжета. Моделью к картине стала последняя муза и жена Пабло — Жаклин, с разницей в возрасте в 46 лет. Спокойная и смиренная молодая женщина своим характером, как говорил сам Пикассо, больше напоминала восточных женщин и обращалась к мужу «мой господин».









«Лежащая обнаженная», Амедео Модильяни. По разным источникам, три картины этой серии были написаны в 1917-1919 годах и проданы за 170, 157 и 118 миллионов долларов. Моделью картинам служила жена Модильяни. Серия картин была создана по заказу и вызвала переполох в обществе и запрет демонстрировать публике «похабное искусство». Модильяни — итальянский художник, один из ярких примеров непризнанности, умер молодым и в нищете, и только после смерти его труды оценили по достоинству.









«Фиолетовое, зеленое, красное» (1951 г), Марк Ротко, за 186 миллионов долларов. Что художник хотел сказать этой картиной? Странно, но ничего. Ротко любил необычные сочетания цветов, и все, чего пытался добиться — это вызвать эмоции у смотрящего. Судя по стоимости картины, как минимум однажды это удалось.



Когда мы читаем или видим в новостях, как картины, напоминающие мазню наших трехлетних детей, уходят на аукционах за 100, 200 и больше миллионов долларов, мы справедливо задаем вопрос: за что? Как обычная, на взгляд простого человека, картина стоит таких денег?

Цена за произведение искусства всегда складывается из двух факторов: материальный облик: размер, материал, внешний вид, и контекст: мода на стиль или автора, история создания, личная трагедия автора



Искусство начинает монетизироваться в Европе в XVI веке. Если до этого времени писали религиозные и мифологические полотна и все талантливые художники по умолчанию считались служителями церкви, то к этому времени большую силу приобретает государство и появляются заказы. Влиятельные династии заказывают портреты, желая подчеркнуть собственный статус, как когда-то короли, и на художников появляется спрос. И если раньше платить могли только монархи, то теперь за самых лучших начинают сражаться сразу несколько именитых родов. Появляется конкуренция. Художники становятся более независимыми, имеют возможность выбирать заказы и накапливают капитал.

Цена за произведение искусства всегда складывается из двух факторов: материальный облик: размер, материал, внешний вид, и контекст: мода на стиль или автора, история создания, личная трагедия автора.









Яркий пример, как контекст увеличивает стоимость картины — «Даная» Рембрандта. Картина хранится в Эрмитаже и никогда не продавалась, но если бы ее решили выставить на продажу, то она стоила бы рекордную сумму. Картину художник писал со своей жены, но, когда спустя несколько лет она умерла и Рембрандт встретил новую любовь, он перерисовал лицо женщины на картине так, что она стала похожа на обеих женщин. Позже картина хранилась в коллекции Екатерины II. Но самое важное событие, которое повлияло на судьбу и стоимость картины, произошло в 1985 году, когда в Эрмитаж зашел мужчина, спросив, какая из работ самая дорогая, залил ее серной кислотой и несколько раз проткнул ножом. Реставрировали «Данаю» 12 лет.