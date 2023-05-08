Юниорская сборная Казахстана по теннису добилась исторического успеха

На кортах Шымкента определились обладательницы путевок на юниорский чемпионат мира Juniors Billie Jean King-2023. Сборная Казахстана, которая накануне гарантировала себе место на ЧМ, в финальном поединке отборочного турнира в захватывающем сражении уступила Японии.

Наши соперницы, теннисистки Японии, стартовали на этом турнире как вторая сеяная команда квалификационного этапа. Финальный матч открыла уроженка Жамбылской области Анастасия Крымкова, которая подарила первое победное очко нашей сборной, обыграв свою соперницу Ямомото — 6:3, 6:4. Затем Полина Слепцова сыграла с первым номером японской дружины, 68-й ракеткой мира юниорского рейтинга Тсуджиокой. Равный по накалу борьбы матч завершился успехом гостьи — 7:5, 6:4.

В решающей заключительной парной игре Ариана Гогулина и Анастасия Крымкова уступили оппоненткам — 4:6, 1:6.

Сборная Казахстана начала свой путь в данном отборочном турнире в подгруппе, где последовательно разгромила Вьетнам и Иран с одинаковым счетом 3:0, затем уступила Японии — 0:2. В четвертьфинале подопечные Ярославы Шведовой переиграли Китайский Тайбэй, а в полуфинале не оставили никаких шансов пятикратным чемпионкам юниорского Кубка Билли Джин Кинг, сборной Австралии — 2:0.

Девушки сборной Казахстана до 16 лет впервые в истории пробились на чемпионат мира Juniors Billie Jean King-2023, где осенью текущего года 16 сильнейших команд планеты разыграют заветный трофей.

Источник: zakon.kz