Amazon запустила сервис, позволяющий компаниям создать своего голосового помощника на базе Alexa

Amazon анонсировал свой новый продукт — Alexa Custom Assistant. Он позволит компаниям создавать собственных голосовых помощников на базе искусственного интеллекта Alexa.

Технология может быть полезна производителям гаджетов и автомобилей. Внедрить ее в свои машины уже согласилась итало-американская Fiat Chrysler Automobiles.

Среди ключевых особенностей сервиса Amazon называет то, что между собой смогут взаимодействовать сразу два голосовых помощника. По сути, Alexa и фирменный голосовой ассистент будут работать вместе, чтобы выполнять запросы клиентов.

Alexa будет обрабатывать типичные для себя команды, такие как воспроизведение аудиокниг, в то время как фирменный помощник возьмет на себя функции специалиста по конкретному продукту — например, он сможет опускать стекла в автомобилях.

Источник: incrussia.ru