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Французское агентство развития выделит Узбекистану 150 миллионов евро на переход к «зеленой» экономике
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Сегодня в 09:12

Французское агентство развития выделит Узбекистану 150 миллионов евро на переход к «зеленой» экономике

Франция и Узбекистан договорились о содействии в переходе на «зеленую экономику».

В ближайшие пять лет Франция профинансирует и поможет внедрить новый стратегический механизм с акцентом на «зеленую» экономику. Цели этой стратегии — адаптация к изменению климата, сохранение окружающей среды и учет динамики глобального «зеленого» перехода.

Сумма первого займа в рамках соглашения составляет 150 миллионов евро — их направят на разработку плана действий, подкрепленного экономической, бюджетной и фискальной стратегией. Средства будут выделяться по мере прогресса Узбекистана в достижении поставленных задач.

Источник: spot.uz

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