YouTube планирует запустить рекламу в Shorts

Компания, принадлежащая Google, намерена позволить любителям Shorts зарабатывать за счет партнерства с YouTube в рамках размещения рекламных роликов до и после пользовательского контента.

Согласно старым правилам YouTube, создатели пользовательского контента зарабатывали на рекламе только в том случае, если аудитория смотрела не менее 4 000 часов их видео и у них было не менее тысячи подписчиков. Теперь YouTube готов показывать рекламу без ограничений по времени.

Компания планирует выплачивать блогерам 45% от рекламных доходов.

Источник: rb.ru