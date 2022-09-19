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YouTube планирует запустить рекламу в Shorts
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Сегодня в 10:30

YouTube планирует запустить рекламу в Shorts

Компания, принадлежащая Google, намерена позволить любителям Shorts зарабатывать за счет партнерства с YouTube в рамках размещения рекламных роликов до и после пользовательского контента.

Согласно старым правилам YouTube, создатели пользовательского контента зарабатывали на рекламе только в том случае, если аудитория смотрела не менее 4 000 часов их видео и у них было не менее тысячи подписчиков. Теперь YouTube готов показывать рекламу без ограничений по времени.

Компания планирует выплачивать блогерам 45% от рекламных доходов.

Источник: rb.ru

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#реклама #youtube #google #монетизация #shorts
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