Языковые курсы в США. Какую визу получать, как проходит обучение и сколько оно длится​

Если вы давно мечтаете о путешествии в США и хотите совместить приятное с полезным, отличный вариант — языковые курсы в стране. Герои материала поделились своим опытом.​





Асель Лесбекова, 18 лет, город — Алматы, @a_Iva04​

​ О себе

Я с детства занимаюсь шахматами. Получила звание Мастера спорта РК в 13 лет. Представляю страну на международных турнирах. Благодаря шахматам побывала больше чем в 20 странах мира.

О курсах английского языка​

В 2020 году я выиграла стипендию в американский университет на сумму 32 000$, затем еще на 52 000$. Думала о том, чтобы посетить США,​ увидеть все своими глазами. Но так как я была несовершеннолетней, единственным выходом было участие в языковых курсах. Я выбрала направление Санта-Барбара, но из-за карантина мне предложили Нью-Йорк.

Документы на визу за меня подал языковой центр, куда я обратилась. Мы получали ее всей группой. Это была туристическая ​ групповая виза. Мой совет всем, кто подает на визу в США, главное — быть честным и не волноваться.

По прилете в Нью-Йорк, мы на каждом шагу сдавали ПЦР-тест. Еще сидели на трехдневном карантине и занимались онлайн.

Жили в кампусе с иностранцами из разных стран, а преподаватели были американцами. Обучение проходило интересно, ощущалась особая американская атмосфера.

Если у тебя уровень beginner или elementary, то бессмысленно ждать, что ты заговоришь на языке за четыре недели. Но если говорить именно о listening и speaking, они точно улучшатся. Изучение английского языка в Казахстане и живое общение с американцем на улице — разные вещи.

О США

В Нью-Йорке я посетила Статую Свободы, Time Square, разные музеи и даже полетала на вертолете без дверей. Больше всего в Штатах мне понравились доброжелательные люди, которые всегда помогут, подскажут и направят.

Однажды произошел несчастный случай, из-за которого мы поехали в больницу. Удивило, что там было устройство, через которое можно соединиться с оператором и разговаривать с ним на родном языке, а он переводит все врачам. Расходы покрыла страховка.

Рекомендации​

Я бы рекомендовала подросткам посещение языковых курсов в США. Это интересный опыт, благодаря которому узнаешь многое для себя, знакомишься с иностранцами и их культурой.

​

Ирина, город — Алматы, стилист-модельер, основатель студии «Агентство Рыжих», @agentstvo_ryzhih

​

О себе

Я предприниматель, основатель студии «Агентство Рыжих».

О курсах английского языка​​

В США мы с мужем ездили два раза. Первый раз на три недели, а во второй — на два месяца. Чтобы углубить знания английского языка, выбрали языковую школу.

В зависимости от того, на какой промежуток времени вы едите, можно сделать туристическую или студенческую визу. Мы ездили на месяц, поэтому у нас была туристическая виза. Но если вы поедете на три месяца и более, то школа поможет оформить студенческую визу. ​

Мы учились пять дней в неделю. Ежедневно на обучение тратили по 4,5 часа. Встретили студентов из Франции, Испании, Мексики. В таком формате изучать язык интереснее.

Люди из разных стран говорят с акцентом, и в какой-то момент ты начинаешь понимать различные акценты английского языка. За месяц у нас значительно улучшился словарный запас.

Школа дала хорошие навыки. Когда после месяца обучения мы поехали в путешествие сами,то разговаривали уже более свободно. Было гораздо легче знакомиться с людьми.

О США

Школа организовывает много мероприятий. Например, была поездка на Ниагарский водопад на два дня.

​Мы сами на выходных не сидели на месте, выезжали в другие города. Ездили в Бостон, Денвер, Колорадо, Чикаго и Лас-Вегас.​

Рекомендации​

Я рекомендую такой опыт обучения всем, кто хочет повысить уровень английского. Это колоссальный опыт, отличные путешествия и замечательные знакомства.