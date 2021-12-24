Японский профессор создал прототип телеэкрана, который передает вкусы

Японский профессор разработал прототип телевизионного экрана, который может передать вкус пищи, если его облизать. Его разработка — это еще один шагом к созданию мультисенсорного просмотра.

Устройство получило название Taste the TV. Для его работы используется карусель из десяти канистр со вкусовыми добавками, которые распыляются в нужной комбинации, чтобы создать вкус определенного блюда. После чего образец переносится на гигиеническую пленку на плоском экране телевизора, и зрители могут его попробовать.

Над разработкой профессор из университета Мэйдзи Хомэй Миясита работает с командой из 30 студентов, которые уже создали несколько устройств, связанных со вкусом, например вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. Изготовление коммерческой версии TTTV обойдется всего в $875. Ученый создавал прототип в течение всего прошлого года.

Миясита считает, что устройство можно применять для дистанционного обучения поваров или сомелье, а также для TV-игр с дегустацией и викторинами.

Источник: incrussia.ru