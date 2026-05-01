Yandex Uzbekistan собрал рестораторов, ритейл и фудтех: ключевые инсайты Big Table

Участники обсудили состояние рынка, обменялись практиками и синхронизировались вокруг ключевых драйверов индустрии — от логистики до клиентского опыта.

Фудтех-встреча Big Table от «Еды» в Yandex Go собрала рестораторов, представителей ритейла и технологических компаний Центральной Азии. Важные тезисы спикеров в материале.





Дмитрий Ступин, руководитель Dodo Pizza в Центральной Азии:





«Локализация продукта и коммуникаций — главный драйвер успешного развития международного бренда в новой стране».



«Сотрудничество с местными и поставщиками снижает зависимость от внешних факторов, а развитие локальной команды усиливает бизнес».





Александр Кроитор, директор по коммуникациям и развитию совместных проектов Novikov Group & Family Garden:









«Быть везде — в социальных сетях, федеральных СМИ и в наружной рекламе — новая норма».

«Забота о сотрудниках и работа с отзывами — так же важны, как забота о гостях».



Асель Бейсекеева, директор по маркетингу ресторанной группы ABR:





«Агрегаторы — ключевой канал роста для новых ресторанов: собственная доставка не всегда экономически оправдана на старте».

«Роль маркетинга сегодня — создавать долгосрочные связи между бизнесом, городом, культурой и людьми. Коллаборации схожих по ценностям брендов повышают доверие аудиторий».



Семён Аксёнов, руководитель «Еды» в Yandex Go:





«По данным сервиса, 80% населения хотя бы раз пользовались доставкой еды и продуктов, около 50% — делают это регулярно».

«Среди важных трендов: запрос на локализацию мировой кухни, рост популярности безалкогольных напитков, функциональной еды — с пользой для здоровья».



Мухаммадёр Исмоилов, руководитель партнерских операций в «Еде» в Yandex Go:

«Сокращение времени доставки на 3 минуты дает плюс 3−12% к заказам».

«Доставка до 30 минут критична для повторных заказов и высоких оценок».



Семён Моргунов, руководитель финтех-направления Yandex Uzbekistan:

«Скорость доставки и удобные финтех-решения, например, рассрочка, могут растить частоту заказов и средний чек».

«Будущее за моделью «Еда+»: пользователю удобнее пользоваться сервисами, которые объединяют доставку еды, продуктов и товаров повседневного спроса».





В фудтех-встрече Big Table приняли участие представители Burger King, AB group, Safia, Makro, Korzinka Go, M Cosmetic, OXYmed и других ресторанов и компаний. «Еда» в Yandex Go планирует проводить такие мероприятия регулярно и сделать их открытыми для всех игроков рынка.





