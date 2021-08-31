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«Яндекс» запустил сервис для оплаты интернет-покупок по частям
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Сегодня в 10:15

«Яндекс» запустил сервис для оплаты интернет-покупок по частям

«Яндекс» запустил сервис, с помощью которого можно оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям. Он получил название «Сплит».

Когда покупатель оформляет заказ, он оплачивает только четверть стоимости товаров, оставшиеся 75% списываются с карты равными частями каждые две недели.

Сервис уже заработал на «Яндекс.Маркете» и со временем будет подключать новых партнеров.

Отмечается, что несмотря на то, что покупатель платит частями, продавец получает всю сумму целиком сразу. Сейчас продавцы могут пользоваться «Сплитом» бесплатно, в будущем для них появится комиссия.

Сейчас сервис доступен небольшой части пользователей и только для покупок у продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.Маркета». Для покупок доступны товары больше 20 категорий, например косметика, бытовая техника и спортивные товары.

Источник: rb.ru

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