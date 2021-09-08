«Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка

В «Яндекс.Браузере» появилась функция автоматического перевода любых видео с английского языка на русский. Технология работает с помощью нейросетей.







Искусственный интеллект распознает речь, превращает ее в текст и разбивает на предложения. Затем определяется пол говорящего, предложение переводится, а голос синтезируется.





Последним этапом становится совмещение озвучки с видеорядом — это самый сложный шаг, так как в русском языке предложения длиннее, чем в английском. Весь процесс занимает несколько минут.





Новая функция доступна в приложении «Яндекс» для iOS и Android, а также в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android. Автоматически перевести можно видео с YouTube, Vimeo, Facebook и других популярных сервисов.



