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«Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка
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Сегодня в 10:27

«Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка

В «Яндекс.Браузере» появилась функция автоматического перевода любых видео с английского языка на русский. Технология работает с помощью нейросетей.

Искусственный интеллект распознает речь, превращает ее в текст и разбивает на предложения. Затем определяется пол говорящего, предложение переводится, а голос синтезируется.

Последним этапом становится совмещение озвучки с видеорядом — это самый сложный шаг, так как в русском языке предложения длиннее, чем в английском. Весь процесс занимает несколько минут.

Новая функция доступна в приложении «Яндекс» для iOS и Android, а также в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android. Автоматически перевести можно видео с YouTube, Vimeo, Facebook и других популярных сервисов.

Источник: daily.afisha.ru

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