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«Яндекс» проведет чемпионат по программированию с призовым фондом в 6,2 млн рубле
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Сегодня в 11:03

«Яндекс» проведет чемпионат по программированию с призовым фондом в 6,2 млн рубле

«Яндекс» открыл регистрацию на участие в ежегодном чемпионате по программированию Yandex Cup. Компания увеличила призовой фонд чемпионата в два раза — в этом году он составит 6,2 млн рублей.

Задания рассчитаны на опытных разработчиков, но, по словам пресс-службы компании, будут полезны и начинающим специалистам. Они были подготовлены при участии сотрудников «Яндекса» и похожи на задачи, с которыми разработчики сталкиваются каждый день.

Участники могут выбрать один из шести треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и трек по спортивному программированию «Алгоритм». В треке «Алгоритм» могут принять участие программисты со всего мира — он проводится на русском и английском языках. Остальные направления доступны для участников из России и СНГ.

Участники трека «Машинное обучение» могут выбрать одно из четырех направлений или все сразу. На решение задач у них будет месяц — с 20 сентября по 20 октября. Победителей будет четверо, каждый получит 300 тысяч рублей.

Победители других направлений также получат денежные призы: 1 место — 300 тысяч рублей, 2 место — 250 тысяч, 3 место — 200 тысяч, 4 место — 150 тысяч, 5 место — 100 тысяч. Разработчики, занявшие первые три места в каждом направлении, будут иметь возможность начать свою карьеру в «Яндекс».

С 20 по 26 сентября пройдет пробный турнир, во время которого участники смогут ознакомиться с форматом задач и системой проверки, а с 27 сентября по 3 октября — этап квалификации. По итогам квалификации разработчики выйдут в финал, который состоится 16 октября.

Зарегистрироваться можно здесь.

Источник: rb.ru

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#россия #конкурс #программирование #yandex #frontend
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