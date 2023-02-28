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«Яндекс» открывает набор в летние школы разработки в Казахстане
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Сегодня в 10:35

«Яндекс» открывает набор в летние школы разработки в Казахстане

Летом 2023 года «Яндекс» запустит в Алматы четыре школы для студентов и начинающих специалистов в рамках своей «Академии»: Школу разработки интерфейсов, Школу мобильной разработки — iOS, Android, Flutter, Школу бэкенд-разработки — Python, Java, C++, Go и Школу менеджеров.

Обучение бесплатное, набор проходит на конкурсной основе — можно подать заявку на сайте. Лучшие студенты смогут получить оффер в штат компании или приглашение на стажировку.

Программа будет состоять из двух этапов: сначала пройдут лекции в онлайн-формате, затем начнется практика в офисах «Яндекса» в Алматы. Занятия проведут эксперты компании, обучение ведется на русском языке. Всем иногородним студентам, которые успешно пройдут онлайн-этап, компания оплатит билеты и проживание на период второго этапа.

Чтобы попасть в школу, нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор на основе тестового задания, которое будет отправлено 15 марта. Сами занятия начнутся в начале лета.

Источник: bluescreen.kz

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#казахстан #алматы #курсы #яндекс #обучение
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