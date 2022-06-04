Сказки на ночь: в Казахстане презентовали проект аудиосказок для детей

К международному Дню защиты детей медиасервис MEGOGO представил проект «Сказки на ночь». Все они звучат на казахском языке.

Проект представляет 36 современных сказок, автором которых стала Адина Жусип, лауреат международного фестиваля «Шабыт» и призер литературного конкурса «Алтын қалам». Среди сказок: истории о сильных героях, о хитрых злодеях, о могучих животных, о магических существах.

Производством проекта занималась команда MEGOGO Audio. Диктор — Бибигуль Керимова, саунддизайнер — Кайырбек Кабошев.

Прослушать «Сказки на ночь» можно бесплатно в мобильном приложении MEGOGO в разделе «Аудио» на смартфонах на базе iOS и Android и в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay.