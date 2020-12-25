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Димаш Кудайберген презентовал новый клип к композиции «Я скучаю по тебе»
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Сегодня в 11:49

Димаш Кудайберген презентовал новый клип к композиции «Я скучаю по тебе»

Песню «Я скучаю по тебе» Димаш представил в программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ в начале декабря.

Музыкальное видео было опубликовано на официальном YouTube-канале певца.

Источник: zakon.kz

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#казахстан #димашкудайберген #музыка #клип
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