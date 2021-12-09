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«Яндекс» научил «Алису» генерировать сказки при помощи нейросети
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Сегодня в 10:28

«Яндекс» научил «Алису» генерировать сказки при помощи нейросети

Голосовой помощник придумывает истории при помощи языковой модели из семейства YaLM.

Модель обучена на суперкомпьютерах «Яндекса», содержит 3 млрд параметров и может учиться на больших датасетах.

На основе нейросети YaLM, например, создан генератор фраз «Балабоба».

«Алиса» сочиняет сказку вместе с человеком. Чтобы запустить функцию, нужно сказать: «Алиса, сочини сказку». По ходу голосовой помощник будет задавать вопросы, чтобы создать сюжет.

Генерация сказок появится в «умных» устройствах и приложении «Яндекса» после 24 декабря.

«Яндекс» также научил «Алису» разговаривать шепотом. Для этого в компании записали несколько часов шепота вместе с Татьяной Шитовой, озвучивающей голосового помощника. После «Алису» при помощи нейросетей обучили отличать шепот от глухого голоса или обычной речи.

Источник: vc.ru

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#технологии #яндекс #нейросеть #сказки #алиса
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