«Яндекс» научил «Алису» генерировать сказки при помощи нейросети

Голосовой помощник придумывает истории при помощи языковой модели из семейства YaLM.
Модель обучена на суперкомпьютерах «Яндекса», содержит 3 млрд параметров и может учиться на больших датасетах.
На основе нейросети YaLM, например, создан генератор фраз «Балабоба».
«Алиса» сочиняет сказку вместе с человеком. Чтобы запустить функцию, нужно сказать: «Алиса, сочини сказку». По ходу голосовой помощник будет задавать вопросы, чтобы создать сюжет.
Генерация сказок появится в «умных» устройствах и приложении «Яндекса» после 24 декабря.
«Яндекс» также научил «Алису» разговаривать шепотом. Для этого в компании записали несколько часов шепота вместе с Татьяной Шитовой, озвучивающей голосового помощника. После «Алису» при помощи нейросетей обучили отличать шепот от глухого голоса или обычной речи.
Источник: vc.ru