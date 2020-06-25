Amazon выделит два миллиарда долларов в «Фонд климатических обязательств»

В прошлом году Amazon и Global Optimism совместно декларировали обязательством достичь целей Парижского соглашения на десять лет раньше и выйти на нулевые показатели выброса углерода к 2040 году. Недавно к этому обещанию присоединились Verizon, Reckitt Benckiser и Infosys, дав рынку важный сигнал, что ожидается быстрый рост спроса на товары и услуги, которые помогут сократить выбросы углерода. Фонд Climate Pledge позволит стимулировать в инновации, ведущие к выполнению указанных обещаний. Он будет инвестировать в компании в различных отраслях, включая транспорт и логистику, в производство, хранение и использование энергии, в новые технологии и материалы, экономику замкнутого цикла, а также в предприятия продовольственной и сельскохозяйственной отраслей.
Источник: ixbt.com