Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/a39/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/a39263c8a2580a5cfbffb394171809d7.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
amazon-vydelit-dva-milliarda-dollarov-v-fond-klimaticheskih-obyazatel-stv
Amazon выделит два миллиарда долларов в «Фонд климатических обязательств»
28
/
/

Сегодня в 09:08

Amazon выделит два миллиарда долларов в «Фонд климатических обязательств»

Компания Amazon объявила о создании «Фонда климатических обязательств» для поддержки развития технологий и услуг, которые позволят Amazon и другим компаниям выполнить свои обязательства и прекратить к 2040 году выбросы углерода. Предполагается, что эта специальная программа венчурных инвестиций с первоначальным финансированием в два миллиарда долларов поддержит деятельность дальновидных компаний, чьи продукты и услуги будут способствовать переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов.

В прошлом году Amazon и Global Optimism совместно декларировали обязательством достичь целей Парижского соглашения на десять лет раньше и выйти на нулевые показатели выброса углерода к 2040 году. Недавно к этому обещанию присоединились Verizon, Reckitt Benckiser и Infosys, дав рынку важный сигнал, что ожидается быстрый рост спроса на товары и услуги, которые помогут сократить выбросы углерода. Фонд Climate Pledge позволит стимулировать в инновации, ведущие к выполнению указанных обещаний. Он будет инвестировать в компании в различных отраслях, включая транспорт и логистику, в производство, хранение и использование энергии, в новые технологии и материалы, экономику замкнутого цикла, а также в предприятия продовольственной и сельскохозяйственной отраслей.

Источник: ixbt.com

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #экология #amazon #инвестиции
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ»
2078
Театры ARTиШОК и «Ильхом» выпустили 5 серию совместного Zoom-сериала
225
В Астане снизились цены на некоторые продукты питания
1185