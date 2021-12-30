Компания Alquist напечатала на 3D-принтере дом, в который впервые в США заселили семью

В будущем компания планирует строить не только дома для одной семьи, но и многоквартирные, смешанные и дома для престарелых по всем США.

Объект площадью 111 квадратных метров «распечатали» в окрестностях города Уильямсберг, штат Вирджиния за 12 часов, опередив стандартный график строительства как минимум на четыре недели.

В основе конструкции с тремя спальнями и двумя ванными комнатами лежит каркас из быстротвердеющего бетона. По словам застройщиков, материал обладает долгосрочными преимуществами — хорошо сохраняет температуру и устойчив к повреждениям. Принтеры позволили сократить стоимость строительства на 15%.

За мониторинг домашних систем отвечает компьютер на базе Raspberry Pi. Разработанные алгоритмы не только следят за безопасностью, но и управляют датчиками света, воды и отопления, снижая коммунальные затраты. В перспективе дом планируют оснастить солнечными батареями.

Интересно, что в одну из комнат также установили компактный 3D-принтер, который позволит Эйприл перепечатывать необходимые детали — от дверных ручек до выключателей.

Источник: vc.ru